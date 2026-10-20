Oficina de percussão "Roda Contracolonial" está com inscrições abertas em Olinda e Garanhuns

Com até 25 vagas por comunidade, Oficina Roda Contracolonial oferece formação em dança e percussão inspirada na obra de Nego Bispo.

Local da oficina no Terreiro Xambá, em Olinda (Foto: Paulinho Fizola)

O Quilombo Urbano Xambá, em Olinda, e o Quilombo Castainho, em Garanhuns, receberão a Oficina “Roda Contracolonial”, uma ação de formação cultural que articula dança, corpo, percussão, território, memória e ancestralidade a partir do conceito de “contracolonialismo” desenvolvido por Negro Bispo.

Em Olinda, as aulas ocorrerão de 29 de outubro a 1º de novembro, e Garanhuns, de 12 a 15 de novembro. As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas neste link.

Inspirada nos ensinamentos do escritor quilombola Nego Bispo, a proposta valoriza a escuta dos territórios, colocando em diálogo ritmos como coco, ciranda e maracatu com experiências corporais, rodas de conversa e criação coletiva.

Já os saberes do território serão as próprias ferramentas de formação, sendo valorizados os elementos que cada comunidade já possui ou sonham possuir - uma construção horizontalizada de percussão e dança.

Em Olinda, as aulas serão no Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá, nos dias 29 e 30/10 (tarde e noite); e 31/10 (manhã e tarde); com Festa da Confluência / Culminância em 1º novembro (à tarde), no Terreiro de Santa Bárbara Nação Xambá – Ilê Oyá Meguê.

Já em Garanhuns, as aulas serão na Associação Quilombola do Castainho dias 12 e 13/11 (tarde e noite) e 14/11 (manhã e tarde), com Festa da Confluência / Culminância em 15/11 (à tarde), no Espaço Cultural Zeza do Coco.

“Nos últimos anos, venho desenvolvendo trabalhos artísticos que buscam outras formas de perceber e sentir o mundo, em diálogo com cosmovisões budistas, hinduístas, africanas e indígenas. Quando me aproximei dos saberes de Nego Bispo, encontrei uma identificação muito forte e surgiu o desejo de criar uma formação enraizada na contracolonialidade. Compartilhei a ideia com Thulio e Edvania, que abraçaram a proposta, e hoje ela ganha corpo coletivamente com toda a equipe, junto a Shelda e à consultoria pedagógica de Joana Maria, descreve

A construção pedagógica da ação conta com a consultoria de Joana Maria, filha de Nego Bispo, que também estará presente na Festa da Confluência da edição Xambá”, descreve Breno Liberato, proponente do projeto.

DANÇA E PERCUSSÃO

Não é preciso ter experiência anterior com dança ou percussão, e serão ofertadas até 25 vagas por Quilombo, a públicos de diferentes gerações, com idade entre 12 e 85 anos - haverá prioridade territorial, com reserva de 70% das vagas para pessoas residentes no território que recebe a atividade. As culminâncias contarão com intérprete de Libras e recepção acessível para pessoas com deficiência.

Já as vivências serão conduzidas por Thúlio Xambá e Breno Liberato - Thúlio conduzirá a experiência percussiva e o diálogo com os instrumentos e ritmos, enquanto Breno desenvolverá o trabalho corporal e as rodas de conversa relacionadas à contracolonialidade.

“A proposta é chegar à roda com aquilo que cada pessoa já carrega: seu corpo, suas memórias, seus saberes e sua vontade de compartilhar”, isso é a essência dos ensinamentos de Negro Bispo, que servião de guia para toda a jornada da formação, que possui incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.

Os selecionados e demais informações podem ser consultados no instagram do projeto: @roda_contracolonial

SERVIÇO

Inscrições abertas para a oficina Oficina de percussão “Roda Contracolonial”

Gratuitas e com certificado. Total de 25 alunos selecionados, todas as idades.

https://www.even3.com.br/roda-contracolonial-oficina-de-percussao-contracolonial-788400/

Aulas no Terreiro Xambá (Olinda-PE), de 29 de outubro a 1º de novembro

