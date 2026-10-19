APL abre inscrições para Prêmio Literário

Os agraciados receberão o prêmio durante a sessão solene de aniversário da APL, em 26 de janeiro de 2027. (Foto: Keyla Castro)

A tradicional premiação promovida pela Academia Pernambucana de Letras (APL), que estimula diferentes formas de escrita no estado, já está com suas inscrições abertas. Em edição que marca o incentivo a novos talentos da escrita, o Prêmio Literário 2026 segue, até o dia 14 de dezembro, aguardando receber projetos em três diferentes categorias: ensaio, conto e poesia.

Atual presidente da instituição, Margarida Cantarelli explica ao Diario que, após a interrupção ocorrida durante a pandemia da Covid-19, a APL está retomando aos poucos a premiação. "O número de categorias tem variado anualmente. Desde a entrega de 2024, à época sob gestão ainda de Lourival Holanda, o plano de reestabelecer vem se consolidando", afirma. "Nossa missão é reconhecer, valorizar e fortalecer a literatura pernambucana através, inclusive, de novos olhares", explica.

A categoria Ensaio prevê o Prêmio Antônio Brito Alves; na Categoria Conto, o Prêmio Vânia Souto Carvalho e, na Categoria de Poesia, o Prêmio Edmir Domingues. Os escritores vencedores de cada categoria receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$ 3 mil.

Poderão ser inscritos exclusivamente livros escritos em português e publicados em formato impresso, na sua primeira edição, entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de outubro de 2026. Obras lançadas em plataformas digitais não serão aceitas. O autor ou autora deve ser natural de Pernambuco ou estar radicado no estado há mais de dez anos.

A presidente destaca o estímulo da regra para que os novos escritores tenham seus trabalhos publicados no papel. "Trouxemos essa cláusula para que os talentos que estão surgindo tenham a oportunidade de ver seus textos físicos. É um momento muito importante para retomarmos também as publicações em mídia impressa", acrescenta Margarida.

As obras inscritas em cada categoria serão analisadas por comissões julgadoras específicas para cada gênero literário e cada comissão será formada por três membros da Academia Pernambucana de Letras. Os agraciados receberão o prêmio durante a sessão solene de aniversário da APL, em 26 de janeiro de 2027.

