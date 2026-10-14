Nova plataforma mapeia obras de arte públicas instaladas em todas as regiões de Pernambuco

O site Pernambuco Arte Pública entrou no ar nesta semana, reunindo informações sobre cerca de 100 obras públicas. O público ainda pode colaborar com a iniciativa acrescentando novas peças

Muro "O Canavial" (1961), de Francisco Brennand, no Museu do Homem do Nordeste (Hassan Santos/Divulgação)

Cerca de 100 obras de arte instaladas em espaços públicos de municípios pernambucanos já podem ser consultadas no site Pernambuco Arte Pública (www.pernambucoartepublica.com.br), que está no ar desde esta segunda-feira (12). A plataforma gratuita e colaborativa reúne informações sobre esculturas, monumentos, murais e outros trabalhos identificados pela equipe do projeto em cidades das quatro macrorregiões do Estado.

A arte pública está diretamente relacionada à maneira como as pessoas percebem, ocupam e constroem suas relações com as cidades. Instaladas em espaços de circulação e convivência, essas obras podem preservar memórias e a história dos lugares, tornando-se, também, meios para conhecer esses territórios. Em Pernambuco, ela encontrou terreno fértil, com artistas de diferentes linguagens, como pintura, grafite e escultura, imprimindo seus talentos nos municípios.

O projeto parte de uma experiência de mais de uma década do Recife Arte Pública, que pesquisa e divulga o patrimônio artístico existente nas ruas, praças e espaços urbanos da capital pernambucana. Nesse período, a equipe do Recife Arte Pública catalogou cerca de 300 obras e desenvolveu ações relacionadas à arte pública e ao patrimônio cultural. A nova plataforma amplia essa pesquisa para outras regiões do estado e reúne profissionais das áreas de educação, fotografia, história e design.

O levantamento também incorpora criações recentes, como a réplica da "Torre Cinética", de Abelardo da Hora, as novas esculturas do Circuito da Poesia e os Mega Murais de grafite do centro do Recife. O mapeamento ultrapassa a capital e abrange as quatro macrorregiões de Pernambuco: Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Na RMR, foram mapeadas obras nos municípios de Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu e Ipojuca.

Na Zona da Mata, fazem parte do levantamento municípios como Goiana, Tracunhaém, Carpina e Escada. No Agreste, foram catalogadas obras em 13 municípios, incluindo o Parque de Esculturas Nilo Coelho, em Brejo da Madre de Deus, e o Monumento a Luiz Gonzaga, em Caruaru. No Sertão, 11 municípios integram o mapeamento, com obras como a Escultura do Careta, em Triunfo, o conjunto de esculturas da Pedra do Reino, em São José do Belmonte, e o Monumento ao Vaqueiro Jacó, em Serrita.

“O Pernambuco Arte Pública nasce da vontade de ampliar para todo o Estado uma experiência que vem sendo construída há mais de dez anos com o Recife Arte Pública. Ao atualizar o mapeamento do Recife e incluir novos municípios da Região Metropolitana, além de cidades da Zona da Mata, Agreste e Sertão, percebemos ainda mais claramente a riqueza e a diversidade do patrimônio artístico presente nos espaços públicos de Pernambuco. Muitas dessas obras fazem parte da paisagem cotidiana, mas ainda são pouco conhecidas e nem sempre reconhecidas pela população como patrimônio cultural. Nosso objetivo é tornar esse acervo mais visível, acessível e conhecido, estimulando as pessoas a olhar de outra maneira para os lugares onde vivem e circulam”, afirma Lúcia Padilha, idealizadora do projeto.



Projeto colaborativo:

Muito além de um catálogo digital, o projeto pretende estimular um novo olhar sobre a paisagem cotidiana. A proposta é compreender a cidade como um espaço de memória e conhecimento, no qual as obras de arte podem servir como ponto de partida para conhecer a história, a cultura popular, os personagens, os acontecimentos e as diferentes narrativas relacionadas a cada lugar.

Por isso, a equipe do Pernambuco Arte Pública convoca a população a contribuir com o projeto, preenchendo no site um campo com patrimônios que ainda não foram mapeados. Na seção “Colaborar”, qualquer pessoa poderá indicar uma obra de arte pública, enviar informações e fotografias por meio de um formulário digital específico. Todo o material será avaliado pela equipe de curadoria do projeto, que irá verificar as informações e, quando necessário, complementar os dados por meio de pesquisa para incluí-los no site.

Outro ponto importante é o compromisso do projeto com a acessibilidade. A plataforma do Pernambuco Arte Pública utiliza o Tainacan, plataforma brasileira de código aberto voltada à gestão e difusão de acervos culturais. O portal permitirá realizar buscas por municípios, regiões e linguagens artísticas. Cada registro contará com informações como autoria, data, localização, técnica e descrição, acompanhadas de imagens.

Pensado como uma ferramenta de amplo acesso, o site foi desenvolvido para ser compatível com diferentes tecnologias assistivas e o seu conteúdo poderá ser acessado gratuitamente por computadores, tablets e smartphones.

O Pernambuco Arte Pública conta com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

*Com informações da assessoria