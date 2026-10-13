Aguardado 'Nárnia: O Sobrinho do Mago', de Greta Gerwig, ganha primeiro trailer oficial

Filme estreia nos cinemas em 11 de fevereiro de 2027 e adapta livro 'O Sobrinho do Mago', cronologicamente o primeiro dentre todos os volumes de 'As Crônicas de Nárnia'

Filme será a primeira produção Netflix a receber ampla distribuição comercial nos cinemas por mais de 45 dias. (Sony Pictures/Divulgação)

Nova adaptação da série literária clássica "As Crônicas de Nárnia", o longa de fantasia "Nárnia: O Sobrinho do Mago" ganhou um primeiro trailer e um cartaz oficial. O filme carrega grande expectativa, não apenas por retomar às telas o universo já consolidado com os "O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa" (2005), "Príncipe Caspian" (2008), "A Viagem do Peregrino da Alvorada" (2010), mas porque quem dirige, desta vez, é Greta Gerwig (de "Lady Bird" e "Barbie").

Cronologicamente, "O Sobrinho do Mago" é o primeiro da série escrita por C. S. Lewis aproximadamente entre 1949 e 1954. A história trata de Digory Kirke e Polly Plummer, duas crianças de Londres que acabam envolvidas em uma aventura após descobrirem os experimentos secretos de Andrew Ketterley, tio de Digory.

O elenco reúne Meryl Streep, Daniel Craig, Carey Mulligan, Emma Mackey, Ciarán Hinds e mais. Com distribuição nos cinemas da Sony, o filme estreia no dia 10 de fevereiro de 2027, e chega ao catálogo da Netflix em abril do mesmo ano.

Confira o trailer: