5ª ART.PE reúne expositores do mundo todo e fortalece mercado de arte contemporânea no Recife

Recife é o ponto de encontro para 75 expositores e galerias do mundo todo a partir desta quarta-feira (14) com o 5º ART.PE

5º ART.PE acontece no Recife Expo Center (Foto: Danilo Galvão)

Terra de visionários como Francisco Brennand e Lula Cardoso Ayres, o Recife sempre foi um celeiro de gigantes das artes visuais. Atualmente, essa tradição secular vive um novo e vibrante capítulo. Nos últimos anos, a cidade virou um caldeirão cultural com a abertura de novas galerias e consolidação de novos talentos.

Para coroar essa efervescência, a Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE) começa nesta quarta-feira (14) a sua quinta edição, que segue até domingo (18), concentrando a atenção de artistas, colecionadores, curadores, galeristas e amantes da arte no Recife Expo Center.

Consagrada como uma das mais importantes feiras de arte do país, a ART.PE tem na diversidade uma de suas maiores marcas. Este ano reúne 75 expositores de vários estados, incluindo galerias, projetos especiais, instituições culturais e editoras/livrarias.

É o caso da Anita Schwartz (Rio de Janeiro) e Nara Roesler (São Paulo, Rio, NY), ambas galeristas pernambucanas com atuação consagrada dentro e fora do país, além de nomes fortes como a Continua (São Paulo, Europa e Ásia) e outras “jovens” promissoras, com curadoria descentralizada, como a Claraboia (São Paulo), a Cerrado (Brasília, Goiânia) e a Carmo Johnson Projects (São Paulo). Reforçando a força local, Pernambuco, na condição de anfitrião, está representado através de galerias como Amparo 60, Marco Zero, Arte Plural, Maurício Redig, Cecí Galeria, Garrido e Christal, entre outras.



Com expectativa de reunir mais de 15 mil visitantes ao longo de cinco dias, o evento aposta na diversidade da produção artística para fortalecer o mercado nordestino de arte, em expansão nos últimos anos. “O que a gente deseja para a ART.PE é consolidar esse projeto a partir do Recife e da região, fortalecendo o Nordeste como um lugar de referência para a arte brasileira”, declara a diretora artística Beth da Matta em entrevista ao Diario. “Temos escultores, artistas visuais e uma enorme gama de formas de fazer arte. Isso também é uma maneira de mostrar a nossa força”, completa.



A feira retorna mais um ano com uma estrutura ampliada e novos setores dedicados a diferentes frentes da produção artística. Ao ocupar todo o complexo do Recife Expo Center, a ART.PE busca oferecer mais fluidez para o público e estandes maiores às galerias. Entre as novidades está o crescimento do setor editorial, que reúne novas editoras e uma livraria dedicada a ilustrações.

Os projetos especiais também ganharam espaço com a chegada de iniciativas independentes, como a Galeria Ocupação, de Olinda, e um coletivo de artistas de Marselha, na França. Já entre os participantes que retornam estão a Normal, a Gráfica Lenta e a Comadre, que apresenta uma obra em edição limitada da artista Nabila Gaiga.



Um sinal inequívoco de que as atenções estão voltadas à capital pernambucana é a presença de galerias de peso internacional. Entre os nomes de destaque estão a Verso, criada por pernambucanos em Portugal, e do projeto Argentina Creativa Market | Galerías de Arte, representando espaços e artistas de sete províncias argentinas, incluindo Buenos Aires.

“Temos uma posição geográfica estratégica, com cerca de sete horas de voo até Lisboa, além da proximidade com os nossos vizinhos da América Latina. Então, queremos expandir, sim, a atuação internacionalmente, mas é algo que estamos construindo com muito cuidado e atenção”, destaca Beth.



Programação

Depois da abertura para convidados, a ART.PE abre as portas ao público nesta quinta-feira (15), quando os visitantes poderão circular pelos estandes das galerias e conferir, além das obras expostas, uma programação de debates e lançamentos editoriais.

Entre os destaques estão o lançamento de “Agitações pelo número”, de Diego Matos e José Patrício; “Usina de Arte: construção de uma utopia, 10 anos”, de Bruna Pessoa de Queiroz, Ricardo Pessoa de Queiroz e Bruno Albertim; e “ianah: sonhos para a terra”, de Ianah, Guilherme Moraes e Rod Souza Leão.

O dia também terá o lançamento da revista “Stargazers”, com Bruno Vilela e Heitor Moreira, do Estúdio Ligatura, e uma conversa entre os artistas José Rufino e Marlene Almeida sobre diferentes gerações da produção artística.