Festival de coco de Arcoverde ganha prêmio nacional de Patrimônio Criativo

Premiação de R$ 40 mil é oferecida pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para iniciativas de economia criativa relacionadas a patrimônios culturais

Próxima edição do festival ocorrerá em novembro (Kaian Alves/ Divulgação)

Realizado no município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, o Festival de Economia Criativa na Pisada dos Cocos do Nordeste é um dos 18 vencedores do 39º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, oferecido pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Além do projeto de Pernambuco, iniciativas de mais 11 estados foram contempladas com o prêmio de R$ 40 mil, que este ano teve como tema "Patrimônio Criativo: Inclusão Produtiva, Trabalho e Renda". Ao todo, havia 950 inscritos de todo o Brasil.

O Festival de Economia Criativa na Pisada dos Cocos do Nordeste começou a ser realizado em 2021 e chegará à sexta edição este ano, de 19 a 22 de novembro. Ao longo do ano, o evento oferece formações nas áreas de artes, moda, gastronomia, artesanato e turismo, além de promover shows, feira, rodadas de negócios, circuito gastronômico e mostra de cinema. O projeto foi criado pelo Sesc Pernambuco (Serviço Social do Comércio), mas desde 2025 não usa mais a marca da instituição no nome.

Ao longo dos anos, o projeto também viabilizou a criação de três museus temáticos com o acervo do Samba de Coco Raízes de Arcoverde, do Coco das Irmãs Lopes e do Coco Trupé, que formam um roteiro turístico-cultural no município pernambucano.



Lista completa de vencedores:

Nukun Mimã Xarabu: Fortalecendo a Cultura Huni Ku, de Tarauacá (AC)

Casa de Frutas Íwaita Ruka, de Santa Isabel do Rio Negro (AM)

Energia limpa, vida sustentável, de Oiapoque (AP)

Escola na Roça: Inclusão Produtiva e Salvaguarda no Terreiro Roça do Ventura, de Cachoeira (BA)

Programa Ndezi: Formação e Capacitação Profissional para Jovens, de Vera Cruz (BA)

Tecendo Horizontes e Saberes, de Santo Amaro (BA)

Sorvetes Caetanos: a força da farinhada no quilombo, de Tururu (CE)

Projeto RAP: Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, de Brasília (DF)

Mestre Barrabás e a Casa do Coreiro do Maranhão, de São Luís (MA)

Museu Quilombola de Itamatatiua, de Alcântara (MA)

Oficinas permanentes de conhecimentos tradicionais e Afroturismo no Quilombo Urbano da Liberdade, de São Luís (MA)

Identidade e Origem: valorização do artesanato e geração de renda no Urucuia Grande Sertão Veredas, de Arinos (MG)

Feira Cultural Saberes e Sabores Sempre-vivas, de Diamantina (MG)

Dança do Povo Terena, de Aquidauana (MS)

Festival de Economia Criativa na Pisada dos Cocos do Nordeste, de Recife (PE)

Festival Trançar é Esperançar, de São Gonçalo (RJ)

A Cozinha das Tradições no 1º EITS, de Paraty (RJ)

Casarão Mão de Pilão na Proteção do Patrimônio Material e Imaterial de Porto Nacional, de Porto Nacional (TO)

