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Vida Urbana
Abre e fecha

Feriado de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e fecha

No dia da Padroeira do Brasil, o comércio no Recife abrirá de forma facultativa. Já os shoppings da Região Metropolitana funcionam normal

Isabella Fabricio

Publicado: 09/10/2026 às 12:48

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Comércio/Allan Torres/SDEC

Comércio (Allan Torres/SDEC)

No feriado nacional de segunda-feira (12), dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o comércio do Recife abrirá de maneira facultativa. Já os shopping centers da Região Metropolitana funcionarão normal.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal, cada estabelecimento definirá seu horário de funcionamento. “As lojas podem abrir sábado, domingo e no feriado, desde que sigam os requisitos da convenção acordada entre o Sindilojas e o sindicato dos comerciários”, adiantou.

Para o comércio, a data remete ao Dia das Crianças, que movimenta vendas em segmentos como o de brinquedos, eletrônicos, doces, confeitaria, confecção e calçados. A expectativa é incrementar em 5% este ano em relação ao mesmo período de 2026. Segundo o representante do varejo recifense, o Centro é a opção para quem quer variedade e economizar, sem comprometer o orçamento.

“Além das crianças da família, muitas empresas e entidades promovem ações sociais e também entregam uma lembrancinha aos pequenos”, observou Fred Leal.

Veja abaixo o horário de funcionamento do comércio do Recife e Região Metropolitana no no feriado nacional de segunda (12)

Recife
- Centro do Recife e bairros - facultativo

Shopping Centers
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - 11h às 19h;
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping Afogados - das 9h às 18h
Shopping ETC - das 12h às 18h

Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.

Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 9h às 22h.

Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - 9h às 22h

Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h

Carpina
Shopping Carpina - das 12h às 21h

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