Feriado de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e fecha
No dia da Padroeira do Brasil, o comércio no Recife abrirá de forma facultativa. Já os shoppings da Região Metropolitana funcionam normal
Publicado: 09/10/2026 às 12:48
Comércio (Allan Torres/SDEC)
No feriado nacional de segunda-feira (12), dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o comércio do Recife abrirá de maneira facultativa. Já os shopping centers da Região Metropolitana funcionarão normal.
Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal, cada estabelecimento definirá seu horário de funcionamento. “As lojas podem abrir sábado, domingo e no feriado, desde que sigam os requisitos da convenção acordada entre o Sindilojas e o sindicato dos comerciários”, adiantou.
Para o comércio, a data remete ao Dia das Crianças, que movimenta vendas em segmentos como o de brinquedos, eletrônicos, doces, confeitaria, confecção e calçados. A expectativa é incrementar em 5% este ano em relação ao mesmo período de 2026. Segundo o representante do varejo recifense, o Centro é a opção para quem quer variedade e economizar, sem comprometer o orçamento.
“Além das crianças da família, muitas empresas e entidades promovem ações sociais e também entregam uma lembrancinha aos pequenos”, observou Fred Leal.
Veja abaixo o horário de funcionamento do comércio do Recife e Região Metropolitana no no feriado nacional de segunda (12)
Recife
- Centro do Recife e bairros - facultativo
Shopping Centers
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - 11h às 19h;
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping Afogados - das 9h às 18h
Shopping ETC - das 12h às 18h
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.
Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 9h às 22h.
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - 9h às 22h
Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h
Carpina
Shopping Carpina - das 12h às 21h