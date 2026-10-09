Frevo chega a seis escolas municipais do Recife com apresentação gratuita
Projeto da Orquestra Arruando combina música, dança e história para aproximar estudantes da cultura pernambucana; na próxima quarta-feira (14), atividade estará na Escola EMTI Diná de Oliveira, na Iputinga, Zona Oeste da capital
Publicado: 09/10/2026 às 15:37
Projeto esteve na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo, no bairro da Ilha do Leite (Foto: Divulgação)
Estudantes da rede municipal do Recife vão conhecer mais sobre a história do frevo em apresentações ofertadas a seis unidades da Região Metropolitana. Na próxima quarta-feira (14), na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Diná de Oliveira, na Iputinga, Zona Oeste da capital. A atividade começa às 13h30 e faz parte do projeto Arruando nas Escolas – A Importância do Frevo.
A iniciativa da Orquestra Arruando promove encontros em formato de show-aula, com música ao vivo, dança e informações sobre a história do ritmo pernambucano. Durante a atividade, os estudantes poderão conhecer os instrumentos de uma orquestra, saber mais sobre compositores e aprender passos característicos da dança.
Cada apresentação reúne 11 músicos, quatro passistas e um cantor. Além do frevo, o repertório inclui outros ritmos tradicionais de Pernambuco, como maracatu, ciranda e coco. Os alunos também são convidados a participar de atividades práticas.
A primeira apresentação ocorreu nesta sexta-feira (9), na Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite. O projeto tem atividades previstas até dezembro de 2026 e busca aproximar crianças e adolescentes das manifestações culturais pernambucanas.
As apresentações contam com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e medidas de acessibilidade para estudantes com deficiência. A iniciativa integra o Sistema de Incentivo à Cultura do Recife, por meio do Fundo de Incentivo à Cultura.