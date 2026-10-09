Frevo chega a seis escolas municipais do Recife com apresentação gratuita

Projeto da Orquestra Arruando combina música, dança e história para aproximar estudantes da cultura pernambucana; na próxima quarta-feira (14), atividade estará na Escola EMTI Diná de Oliveira, na Iputinga, Zona Oeste da capital

Projeto esteve na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo, no bairro da Ilha do Leite (Foto: Divulgação)

Estudantes da rede municipal do Recife vão conhecer mais sobre a história do frevo em apresentações ofertadas a seis unidades da Região Metropolitana. Na próxima quarta-feira (14), na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Diná de Oliveira, na Iputinga, Zona Oeste da capital. A atividade começa às 13h30 e faz parte do projeto Arruando nas Escolas – A Importância do Frevo.

A iniciativa da Orquestra Arruando promove encontros em formato de show-aula, com música ao vivo, dança e informações sobre a história do ritmo pernambucano. Durante a atividade, os estudantes poderão conhecer os instrumentos de uma orquestra, saber mais sobre compositores e aprender passos característicos da dança.

Cada apresentação reúne 11 músicos, quatro passistas e um cantor. Além do frevo, o repertório inclui outros ritmos tradicionais de Pernambuco, como maracatu, ciranda e coco. Os alunos também são convidados a participar de atividades práticas.

A primeira apresentação ocorreu nesta sexta-feira (9), na Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite. O projeto tem atividades previstas até dezembro de 2026 e busca aproximar crianças e adolescentes das manifestações culturais pernambucanas.

As apresentações contam com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e medidas de acessibilidade para estudantes com deficiência. A iniciativa integra o Sistema de Incentivo à Cultura do Recife, por meio do Fundo de Incentivo à Cultura.

