Cinema São Luiz inaugura Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano nesta sexta (3)

Equipamento cultural também voltará com programação regular a partir da próxima semana, com sessões de quarta a domingo

Espaço já está em funcionamento e aberto para público e pesquisadores, com acesso aprofundado ao acervo do Mispe e da Fundarpe mediante agendamento (Foto: Weslly Gomes )

Um novo espaço de preservação da memória do audiovisual brasileiro acaba de ser inaugurado no Recife, com a entrega do Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano (Cena), no Cinema São Luiz. Espaço de pesquisa que funcionará como um braço do Museu da Imagem do Som de Pernambuco (Mispe), o museu está localizado no segundo pavimento e inclui uma linha do tempo da produção cinematográfica do estado, equipamentos de diferentes épocas, fotografias e ainda objetos utilizados em filmes.

“Estamos consolidando o compromisso da governadora Raquel Lyra com a cultura. O Cinema São Luiz já era consolidado como um ninho de acolhimento do audiovisual, mas agora ele vai ser também um centro de pesquisa. O público vai poder consultar tanto o acervo do Mispe quanto da Fundarpe. A partir de agendamentos”, afirma a presidente da Fundarpe Renata Borba.

“Quando eu entrei, já havia um projeto expográfico. Mergulhei completamente a partir daí no acervo gigantesco do Mispe e me dediquei a essa curadoria.Me aproximei de várias pessoas envolvidas com diversos processos de preservação. E foi tudo muito apaixonante e intenso, para poder concluir tudo dentro do prazo também”, acrescenta a gestora do espaço e curadora Simone Jubert.

Outra entrega importante, e uma das principais surpresas, é a Sala Geraldo Pinho — nome que recebeu em homenagem ao saudoso programador que faz parte da história do Cinema São Luiz e do audiovisual do estado. A sala, fechada e climatizada, está localizada logo abaixo do balcão (a parte de cima da plateia), com acesso por meio do salão de espera do primeiro pavimento, e inclui um espaço climatizado com exibições de clipes históricos, em pleno funcionamento.

Como parte desse processo de retomada, partir da próxima semana o São Luiz voltará a funcionar regularmente, com programação de quarta-feira a domingo. De acordo com o coordenador Pedro Severien, a ideia é que a partir de agora a programação consiga incluir tanto sessões nacionais e educativas, como também títulos internacionais.

“Vamos unir essas mobilizações, que são cada vez mais frequentes no cinema, com diferentes tipos de filme que possam agregar distintos tipos de público”, reforça Pedro. "Temos muitas ideias de sessões a caminho de se concretizarem". O modelo de ingressos populares será mantido, com valores de R$10 (inteira) e R$5 (meia-entrada).