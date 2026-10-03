Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto lançam disco inédito em parceria e trazem show ao Recife em abril

Álbum "Vice-Versa" reúne Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto em dez faixas inéditas sobre encontros, diferenças e contradições, com turnê que chega ao Teatro Guararapes em 2027

Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto ampliam uma parceria iniciada décadas atrás com "Vice-Versa" (Foto: Leo Aversa)

Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto resolveram complementar suas respectivas verves criativas e poéticas. Não foi sequer preciso anunciar o encontro com antecedência. Depois de décadas de encontros, a parceria simplesmente encontrou o momento certo para acontecer no álbum “Vice-Versa”, já disponível nas plataformas digitais.

O trabalho, em sua maioria composto por inéditas, também irá se desdobrar em uma turnê que passará por seis cidades brasileiras, incluindo Pernambuco, no Teatro Guararapes, no Grande Recife, em 10 de abril de 2027. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 97,50 no site viceversaturne.com.br.

Os dois já vinham fortalecendo a amizade desde a década de 1990, seja pela música, pela poesia ou pelas afinidades que desenvolveram ao longo do tempo. Nesse percurso, estiveram próximos de artistas que admiram, amigos, exposições, regravações e algumas canções, mas o único trabalho em conjunto havia acontecido até então na faixa “Para Lá”.

Arnaldo lançou a canção em “Qualquer” (2006), enquanto Adriana a regravou em “Maré” (2008). A música foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa. O encontro que deu origem ao álbum, portanto, dá sequência a uma parceria que até então aparecia de forma pontual e, desta vez, tem o espaço que merece.



Em 2024, os dois subiram ao palco juntos para fazer, pela primeira vez, um show inteiro. A experiência acabou despertando nos dois a vontade de levar aquele encontro adiante, não apenas com uma turnê, mas com material inédito.

“Não nos atraía a ideia de fazer uma retrospectiva, só com sucessos e canções antigas. Queríamos material novo, que apontasse para frente. E foi assim que escrevemos o disco. ‘Vice-Versa’ nos permitiu viver novas experiências juntos, criar novas memórias e dar continuidade ao nosso diálogo artístico”, contou Adriana Calcanhotto em coletiva de imprensa.

Produzido pelo pernambucano Pupillo, ex-integrante da Nação Zumbi, o álbum foi gravado em uma semana e reúne dez faixas inéditas criadas em conjunto por Arnaldo e Adriana . A exceção fica por conta de “Sorriso Livro” (Carlinhos Brown, Denny e Edmundo Carôso), que ganha uma releitura da dupla duas décadas depois de ser lançada pela Timbalada no álbum “Alegria Original” (2006).

“É como se a nossa parceria estivesse esperando todos esses anos, desde ‘Para Lá’, para desabrochar de vez. Acho que esse processo foi marcado por uma admiração mútua, que permite expressar abertamente nossas afinidades e diferenças e perceber como elas acabam se complementando”, comenta Arnaldo.

Há sempre alguma coisa em movimento nas canções de “Vice-Versa”. Uma ideia encontra seu contrário, uma palavra muda de sentido e uma situação cotidiana ganha outra perspectiva.

É o que acontece em “As Bancas de Jornais”, que relaciona o consumo excessivo à naturalização da violência, e em “Também Capaz”, sobre a importância de olhar para si em meio às atribulações do dia a dia. “Agora Juntos” relaciona opostos por meio de um jogo de palavras, enquanto “Não Me Deu” encerra o disco transformando a ausência em reflexão sobre o que realmente importa.



Para Adriana, “Vice-Versa” nasce desse exercício de troca entre duas formas distintas de criar. “Eu acho muito bonito quando a gente consegue fazer uma coisa que nenhum dos dois faria sozinho. Isso é uma coisa que me interessa muito numa parceria”, ressalta.

Para Arnaldo, são as diferentes vivências e perspectivas que tornam esse encontro ainda mais fértil. “Esses são os assuntos que nos provocaram. A questão do consumo, da violência, de estar junto, de olhar para dentro, de buscar uma certa serenidade. No fim, o que nos provoca é a própria vida, o nosso tempo, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor”, pontua.

