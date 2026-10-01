Musical dos Paralamas do Sucesso chega ao Recife para celebrar 40 anos de história

Espetáculo "VITAL – O Musical dos Paralamas" apresenta a trajetória de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone e celebra quatro décadas dos Paralamas do Sucesso com temporada no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu

Espetáculo "VITAL – O Musical dos Paralamas" terá quatro sessões no Teatro Luiz Mendonça (Foto: Leandro Andrade)

Uma banda pode ser lembrada pelos discos, pelos shows e pelas músicas que ficam, mas existe uma história anterior a tudo isso. No caso dos Paralamas do Sucesso, passa pela amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro, João Barone e José Fortes, empresário do grupo desde os primeiros anos.

É a partir dessa ideia que “VITAL – O Musical dos Paralamas” revisita os 40 anos de trajetória dos Paralamas nesta quinta-feira (1º) e sexta (2), ás 20h, e sábado (3), às 17h e 20h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. Os ingressos estão à venda na bilheteria física ou no site do teatro.



A montagem acompanha Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone desde os primeiros encontros, ainda na juventude, até a formação e consolidação dos Paralamas do Sucesso. Nessa caminhada, José Fortes ocupa um lugar fundamental. Empresário e amigo do trio desde o início, ele esteve ao lado dos músicos durante diferentes momentos da carreira e acabou se tornando uma espécie de quarto Paralama.

Mais de 30 músicas dos Paralamas integram a trilha do espetáculo, entre elas “Vital e sua moto”, “Alagados” e “Lanterna dos afogados”. As canções funcionam como parte da narrativa e ajudam a atravessar diferentes fases da vida dos personagens, acompanhando os afetos, as mudanças e os acontecimentos que marcaram os 40 anos da banda.

No palco, Rodrigo Salva interpreta Herbert Vianna, Franco Kuster vive João Barone e Arthur Berges dá vida a Bi Ribeiro. Já Hamilton Dias interpreta José Fortes, enquanto Nando Motta é o alternante de Herbert. Para chegar aos personagens, o elenco buscou mais do que reproduzir trejeitos e características conhecidas do público.

Espetáculo "VITAL – O Musical dos Paralamas" terá quatro sessões no Teatro Luiz Mendonça (crédito: Foto: Leandro Andrade)

No caso de Herbert, esse processo também passou pela tentativa de enxergar o artista para além da imagem construída ao longo de sua carreira, como explica Rodrigo Salva: “Eu acho que a primeira coisa foi humanizar esse Herbert que a gente conhece dos shows, das entrevistas e dos clipes. Tentar entender como ele deve ter se sentido quando se apaixonou, quando se desiludiu, quando encontrou o grande amor da vida dele e, principalmente, diante de tudo o que aconteceu com o acidente", explica.

Os próprios Paralamas acompanharam o projeto desde o início, inclusive durante as audições, quando uma pequena câmera registrava o processo sem que o elenco soubesse inicialmente que a banda estava acompanhando os bastidores.

Zé Fortes também participou de uma leitura dramatizada com os atores e chegou a se emocionar durante a apresentação. “Para a gente, foi uma alegria enorme ter os Paralamas acompanhando de perto esse processo, principalmente por ser uma homenagem em vida. Ao mesmo tempo, isso traz uma responsabilidade ainda maior", comenta.

Para a temporada no Recife, Rodrigo Salva diz estar especialmente animado por ser fã da cidade e da cultura pernambucana. "Estamos aqui por apenas um fim de semana, então espero que seja uma experiência muito gostosa para todo mundo e que a gente possa celebrar os Paralamas do Sucesso juntos e contar essa história de 40 anos", conclui o ator.