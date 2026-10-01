DJ Dolores, Marilene Felinto e outros pernambucanos são semifinalistas do Prêmio Jabuti

Além dos pernambucanos, a 68ª edição do Prêmio Jabuti tem como semifinalistas outros destaques nacionais, como Itamar Vieira Jr., Adélia Prado e Michel Alcoforado. A lista final será divulgada em 14 de outubro

DJ Dolores concorre a uma vaga na categoria Crônica, com "Lugares para chorar no Recife e outros" (Bernardo Dantas/Acervo DP)

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou na última terça-feira (29) os dez semifinalistas de todas as 23 categorias literárias do Prêmio Jabuti 2026. Em sua 68ª edição, a premiação contou com 4.675 obras e projetos inscritos. Os cinco finalistas serão revelados em 14 de outubro.

Entre os pernambucanos, estão o DJ Dolores, que concorre a uma vaga na categoria Crônica, por “Lugares para chorar no Recife e outros” (Seja Breve Edições); Jefferson Willian Moraes de Sousa, na categoria Incentivo à Leitura - Projeto, por “Pajeú Encantado”; Marilene Felinto, na categoria Romance Literário, com “Corsária” (Fósforo/Ubu); e o paraibano Hugo Monteiro Ferreira, radicado no Recife, na categoria Educação, com “Agora o Meu Chão são as Nuvens” (Autêntica).

Os destaques de restante do Brasil incluem nomes como Adélia Prado, indicada na categoria Poesia por “O Jardim das Oliveiras” (Record), seu primeiro livro em mais de uma década, e Milton Hatoum, que concorre em “Romance Literário por Dança de Enganos” (Companhia das Letras), o encerramento de sua trilogia “O Lugar Mais Sombrio”. Na mesma categoria que o imortal da Academia Brasileira de Letras, estão nomes conhecidos da literatura nacional, como Itamar Vieira Junior, Aline Bei e Eliana Alves Cruz.

Ainda aparecem em Biografia e Reportagem: Michel Alcoforado, pelo best-seller “Coisa de Rico: A Vida dos Endinheirados Brasileiros” (Todavia), e Ruy Castro, que venceu o Livro do Ano em 2025 e agora é semifinalista com “Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio” (Companhia das Letras).

O Prêmio Jabuti é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Neste ano, a novidade é a categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital, que será votada pelo público, pelo site do Jabuti, e tem como objetivo reconhecer iniciativas digitais de estímulo à leitura.

Além disso, as categorias Escritor Estreante - Poesia e Escritor Estreante - Romance passam a também concorrer ao título de Livro do Ano. O vencedor do prêmio máximo do Jabuti leva R$ 70 mil e poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro (Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara), com viagem paga pela CBL.

Os demais vencedores levam R$ 5 mil e uma estatueta. Os vencedores serão revelados em 27 de outubro de 2026, em uma cerimônia na Sala São Paulo.

