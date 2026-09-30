Justiça norte-americana aprova acordo de compra da Warner pela Paramount

Partes chegaram a acordo em 21 de setembro; decisão elimina último obstáculo para criação de um novo gigante da mídia

Letreiro de Hollywood (Gabriel Bouys/AFP)

A Justiça dos Estados Unidos ratificou nesta quarta-feira (30) o acordo entre a Paramount Skydance e 12 estados para a aquisição da Warner Bros. Discovery, abrindo caminho para a formação de um império em Hollywood que reunirá cinema, televisão e notícias.

A juíza Araceli Martínez-Olguín, da Califórnia, homologou o acordo, tornando vinculantes as concessões oferecidas pela Paramount para encerrar uma ação antimonopólio apresentada pelos estados. Os compromissos terão vigência de cinco anos e caberá ao tribunal garantir seu cumprimento.

As partes chegaram a um acordo em 21 de setembro, mas ainda faltava a aprovação da Justiça. A decisão encerra oficialmente quase três meses de procedimentos judiciais e elimina o último obstáculo para a criação de um novo gigante da mídia.

O governo de Donald Trump aprovou em junho o acordo, uma das maiores fusões da história do setor, sem exigir mudanças no modelo de negócios, até que 12 estados apresentaram ações judiciais para bloquear a operação.

A Paramount, dirigida por David Ellison, cuja família mantém vínculos com Trump, venceu em fevereiro uma disputa de ofertas com a Netflix para assumir o controle de um conjunto de ativos que inclui a Warner Bros. Pictures, a CNN e a HBO Max.

"Momento transformador"

Ellison já nomeou o CEO da Mattel, Ynon Kreiz, como co-CEO da nova empresa quando a fusão for concluída.

"A união da Paramount e da Warner Bros. Discovery para criar uma empresa global de mídia de nova geração representa um momento transformador para nossa indústria", declarou Ellison em um comunicado. "Com Ynon, incorporo um parceiro com liderança sólida e a capacidade operacional exigida por essa integração", acrescentou.

Ellison continuará como presidente e CEO. Ele se concentrará na estratégia, na direção criativa e na tecnologia, enquanto Kreiz ficará responsável pelas operações diárias e pela integração das empresas.

Kreiz, que comanda a Mattel desde 2018 e supervisionou sua entrada no cinema com "Barbie", sucesso de bilheteria de 2023, assumirá o novo cargo na Paramount em 5 de outubro e terá um assento no conselho de administração.

Segundo informações da imprensa, o financiamento do acordo inclui cerca de US$ 24 bilhões (R$ 124,3 bilhões) em capital proveniente de fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi. O pai de David Ellison, o bilionário fundador da Oracle, Larry Ellison, forneceu financiamento crucial e uma garantia aos credores que apoiam a operação.

Opositores ao acordo na indústria cinematográfica afirmam que a empresa resultante reduziria postos de trabalho em Hollywood e diminuiria a produção anual de filmes, enquanto grupos da imprensa manifestaram temor de que a independência da CNN pudesse ser comprometida.

A decisão da juíza federal Araceli Martínez-Olguín inclui várias salvaguardas nesse sentido, entre elas a criação de um conselho destinado a proteger a independência editorial da CNN.

A ratificação chega poucos dias depois de Trump proibir CNN, Politico e MS NOW de terem acesso à Casa Branca. Os veículos recorreram à Justiça contra o governo e conseguiram reverter a medida.