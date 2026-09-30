Conheça NiKo, professora pernambucana que iniciou carreira musical aos 33 anos e agora lança disco

Mãe e professora, NiKo começou a investir na música aos 33 anos e agora lança "TAKA FOGO", seu primeiro álbum, com 14 faixas autorais

"TAKA FOGO" é o álbum de estreia de NiKo (Foto: Divulgação)

Aos 33 anos, depois de já ter se tornado mãe e construído uma carreira como professora de inglês, na Escola Internacional de Aldeia, em Camaragibe, NiKo decidiu começar uma nova etapa profissional. A música, presente desde a infância e também no cotidiano em sala de aula, deixou de ser apenas uma paixão para ganhar espaço em sua vida profissional.

Hoje, aos 36, ela apresenta seu primeiro álbum, “TAKA FOGO”, já disponível nas plataformas digitais. Ao longo das 14 faixas autorais, a cantora transforma experiências amorosas em um pop dançante, plural e pernambucano, que passeia pelo eletropop, reggaeton, R&B, rock, brega e jazz.



A diversidade de referências de NiKo vem desde a infância, quando o incentivo da família a aproximou da música. Em casa, teve contato com o forró pé de serra, o frevo e a MPB por influência da mãe, ao mesmo tempo que a MTV ampliou seu repertório para o pop, hip-hop e rock.

Na adolescência, a vivência da noite recifense a levou a descobrir nomes como Chico Science & Nação Zumbi e Mombojó, além do brega. “Para o meu primeiro disco, senti que precisava mostrar esse meu lado, a minha versatilidade e essa vontade de passear com a minha voz por diferentes estilos”, comenta a artista.

NiKo começou a investir profissionalmente na música quando já era mãe e professora. Na época, tinha a sensação de que talvez o tempo tivesse passado para começar uma nova trajetória. A cantora, no entanto, percebeu que ainda tinha muito a mostrar e decidiu voltar a escrever, estudar e se dedicar à carreira musical.

Desde então, já lançou dois clipes, teve a faixa "Desopilar" indicada ao Prêmio da Música de Pernambuco e acaba de lançar o seu primeiro álbum. “Mesmo com uma sociedade que ainda é hostil às mulheres que tentam sair do óbvio e com um gênero como o pop, que parece exigir eterna juventude e beleza, sinto que ainda tenho muito a acrescentar. Não existe idade certa para ir atrás do que você gosta”, ressalta.

Conciliar a produção do álbum com a maternidade e a rotina profissional foi possível, segundo a artista, graças à rede de apoio que encontrou dentro da própria família. A filha, de 10 anos, e o enteado, de 15, passaram muitas horas na casa da avó, que fica no mesmo terreno do estúdio, permitindo que a cantora não precisasse se afastar. ]

O processo começou em 2022, quando ela passou a fazer shows de covers de pop e brega ao lado de Eltrppy, seu produtor e marido. No ano seguinte, os dois começaram a produzir músicas autorais com Thiago Brandão, irmão de Eltrppy e também produtor do Câmbio Sonoro. Ao longo da produção de “TAKA FOGO”, NiKo ainda contou com a participação de convidados como Hélio Abulidu, Marina Mar e Dio Santos. “Somos uma família musical”, brinca.