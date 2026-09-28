Cinderela anuncia show inédito de paródias para comemorar 35 anos

Jeison Wallace interpreta Cinderela (Divulgação/Renan Andrade)

Personagem icônica do teatro e do humor pernambucanos, Cinderela chega aos 35 anos de existência em 2026. Para celebrar a data, Jeison Wallace, o nome por trás de Cindy, como é chamada atualmente, desenvolveu um espetáculo inédito que estreia no Alma Café, em Olinda, no dia 15 de outubro.

Em “A Vida é uma Paródia”, Cindy abre o baú de suas memórias e transforma histórias vividas e ouvidas ao longo da carreira em um grande encontro de música, humor, irreverência e emoção. Passagens do cotidiano, fofocas e desabafos constituem matéria-prima para os versos autorais e cômicos. A promessa é levar o público a cantar, rir, se emocionar e perceber que, no fundo, a vida de todos pode virar uma boa paródia.

“Para mim, é motivo de felicidade e também orgulho chegar a três décadas e meia de trajetória como Cindy. Receber o carinho das pessoas na rua, de criancinhas a idosos, me faz ter certeza de que todo o esforço vale a pena”, diz Jeison, consolidado como um dos artistas mais queridos do público pernambucano.

No palco, passagens do cotidiano se misturam a músicas guardadas na memória afetiva de várias gerações. Canções conhecidas por todos ganham uma nova leitura, carregadas do humor, da criatividade e do jeitinho único responsável por colocar Cinderela no panteão da dramaturgia e da televisão brasileira.

Cindy não é mais uma mocinha - e os versos jocosos criados para o show acompanham a evolução da personagem criada para a marcante peça “Cinderela: A história que sua mãe não contou”, lançado em 1991 e responsável por lotar teatros em vários estados brasileiros até hoje.