Taís Araújo surpreende com cabelo curtinho e Liniker estreia na Semana de Moda de Paris

A cantora Anitta e a atriz Bella Campos completam o elenco de embaixadoras brasileiras, que dobrou em 2026

Taís Araújo de cabelo estilo "Joãozinho" na abertura da Paris Fashion Week 2026 (Reprodução/Youtube/L’Oréal)

A Semana de Moda de Paris começou. Como no último ano, o desfile da L'Oréal reuniu diversas estrelas globais nesta segunda-feira (28) em mais uma ode à beleza e ao empoderamento feminino. Em 2026, a cantora Anitta e a atriz Taís Araújo se mantiveram no elenco do desfile Le Défilé.

Neste ano, a presença brasileira dobrou. A atriz Bella Campos e a cantora Liniker integraram o grupo de embaixadoras globais da L'Oréal. Em 2025, elas já tinham desfilado em uma edição local, promovida no Palácio dos Cedros, em São Paulo. Desta vez, estiveram ao lado de Celine Dion, Jane Fonda e Viola Davis.

Taís Araújo surpreendeu a todos com o novo corte de cabelo supercurto e logo se tornou um dos nomes mais buscados no Google. A decisão teria sido tomada instantes antes do desfile na Place Joffre, em frente à Torre Eiffel. Antes de desembarcar na capital francesa, ela foi avistada em Milão ainda com as longas madeixas.

Pelo quarto ano consecutivo no evento, a atriz contou à revista Marie Claire que pretendia uma mudança radical aos 50 anos, mas adiantou para os 47 anos. "Agora é a hora. Cortei tudo", brincou. Anitta fez duas entradas na passarela, em uma delas ao lado de Taís e de Liniker.

A voz por trás do premiado álbum Caju estampa a embalagem um lançamento exclusivo da L'Oréal Paris: a versão "6U Veludo Marrom" da cor Excellence Nudes 6U Loiro Escuro Universal da marca. A tonalidade foi escolhida por Liniker e rebatizada neste lançamento em homenagem à artista e a uma das faixas de seu aclamado álbum.