Programação paralela do Mimo tem orquestra de sanfoneiras, prévias e afters em Olinda

Shows, prévias e festas com DJs movimentam o sítio histórico nas tardes e noites desta sexta, sábado e domingo

Orquestra Sanfônica de Mulheres faz show na Estação da Luz (Foto: Caminhada do Forró/ Divulgação)

Oito instrumentistas formam a Orquestra Sanfônica de Mulheres, grupo de sanfoneiras que fazem um ensaio aberto neste domingo, a partir das 16h, na Casa Estação da Luz, em Olinda, como uma das programações paralelas do festival Mimo. O evento musical internacional movimenta a economia cultural da cidade e impulsiona outras festas e prévias de agremiações espalhadas pelo Sítio Histórico.

A Orquestra Sanfônica de Mulheres foi idealizada pela produtora Natália Reis e tem regência da consagrada sanfoneira Terezinha do Acordeon. As demais integrantes são Nilva do Acordeon, Flávia Soares, Verônica Sanfoneira e Karol Maciel, que tocou com João Gomes no Rock in Rio, além das percussionistas Michelle Angela (zabumba), Angélica (triângulo) e Selminha (pandeiro). Caroll Falcão assina o figurino, com uma combinação entre linho, bordados e xadrez. O repertório é formado por forró e outros gêneros musicais genuinamente nordestinos. A Casa da Estação da Luz fica na Rua Prudente de Morais, 313, no Carmo. A entrada é gratuita

Outras festas paralelas do Mimo em Olinda:

Sambada do Coco do Pneu

Sábado, a partir das 22h.

Entrada grátis

Atrações: Coco do Pneu Mirim, Coco do Pneu, Mestra Ana Lúcia, Juninho do Coco, Marcela Souza, Mestre Bidoga e Coco das Arts.

Local: Ponto de Cultura Coco do Pneu (Rua Bom Jesus, 146, Amaro Branco)

After Samba Makossa

Sexta e sábado, a partir das 21h

Ingressos por R$ 20 (acesso livre até meia-noite)

Atrações a partir de 0h30: DJs Rimas Inc, Infa Vermelho e Phino (sexta); DJs Brendb, Damata e Makeda (sábado).

Local: Tu Vens (Rua do Amparo, 308, Largo do Amparo)

After do Mimo

Sexta, sábado e domingo, a partir das 21h

Ingressos: R$ 10

Atrações: DJs Bobe, Flor de Liamba e Caio Lovor (sexta); DJs Cigana Cósmica e Catarina Dee Jah (sábado); Olinda Reggae Sound System, DJ NK e MC Rick Lamento (domingo).

Local: Liamba Reggae Bar (Rua do Sol, 225, Carmo)

De Ladeira Abaixo

Ingressos: R$ 25

Atrações: Caio Remigio e DJs Boneka e Neto (sexta); Salve Jorge, Orquestra Bregadelic e DJ Júnio Véi (sábado).

Local: Vestígios Bar (Avenida Sigismundo Gonçalves, 414, Varadouro)

Prévias com acesso gratuito no domingo:



Troça O Cara (às 14h na sede da Pitombeira, Carmo)

Cortejo de Batuques (às 15h na Praça do Carmo)

Tambores d´Saia (às 15h na Praça Maxambomba, Carmo)

Sambão do Preto Velho (às 18h na sede da escola de samba, Alto da Sé)

Bateria Auê (às 17h30 por trás da Policlínica da Praça do Carmo)

Sambatuki (às 15h na Praça do Fortim, Carmo)

Bateria Povoada (às 14h na Praça do Rosário, Bonsucesso)

