Odilon Wagner volta ao Recife para apresentar 'A Última Sessão de Freud', no Teatro Luiz Mendonça

Neste final de semana, peça protagonizada por Odilon Wagner terá três sessões no Teatro Luiz Mendonça, no Recife

Marcello Airoldi interpreta C.S. Lewis, em encontro fictício com Freud, interpretado por Odilon Wagner (Divulgação)

Em cartaz desde 2022, o espetáculo “A Última Sessão de Freud” já reuniu mais de 180 mil espectadores em 400 apresentações pelo Brasil, representando um dos maiores sucessos do teatro nos últimos anos. Por conta da sua repercussão, a peça volta ao Recife pela quarta vez com sessões nesta sexta-feira e sábado, às 20h, e no domingo, às 17h, no Teatro Luiz Mendonça. Os ingressos estão disponíveis no site do Teatro e custam entre R$ 80 (meia) e R$ 180 (inteira premium).



Escrita pelo premiado dramaturgo americano Mark St. Germain, a peça promove um encontro fictício entre Sigmund Freud, pai da psicanálise e defensor da razão, interpretado por Odilon Wagner, e C.S. Lewis, escritor britânico, ex-ateu e posteriormente convertido ao cristianismo, vivido por Marcello Airoldi. Em cena, os dois travam um intenso debate sobre a existência de Deus, fé, ateísmo, amor, morte, sexualidade e os dilemas da natureza humana.



Ambientada em Londres, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a história se passa no gabinete de Freud e apresenta um diálogo marcado por humor, ironia, emoção e profundidade. Embora trate de questões universais, o texto mantém forte conexão com o presente ao discutir intolerância, polarização e a dificuldade de estabelecer diálogos entre diferentes visões de mundo. A montagem é dirigida por Elias Andreato e rendeu indicações a Odilon nos prêmios Shell, APCA e Bibi Ferreira por sua atuação no espetáculo.



Para o ator, interpretar Freud é uma experiência marcante. “Construir esse personagem foi vibrante desde a primeira leitura. Foram meses estudando sua vida e personalidade para trazer um recorte fiel do último ano desse gênio do século 20”, afirma Odilon.



Desde a estreia, “A Última Sessão de Freud” vem se destacando no teatro brasileiro ao transformar um encontro imaginário entre dois grandes pensadores do século 20 em uma experiência de reflexão e entretenimento. O público recifense, que lotou as temporadas anteriores, terá novamente a oportunidade de acompanhar o embate entre fé e razão em uma montagem que reafirma o teatro como espaço de diálogo e reflexão.

SERVIÇO:

Espetáculo: A Última Sessão de Freud

Quando: Sexta-feira (25) e sábado (26), às 20h, e domingo (27), às 17h

Local: Teatro Luiz Mendonça

Ingressos: a partir de R$ 80,00

Classificação: 14 anos