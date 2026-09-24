"Vou me jogar com a cara e a coragem", diz Adriana Esteves sobre 'Avenida Brasil 2'
Atriz reinterpretará Carminha ao lado de Murilo Benício, como Tufão; os novos capítulos da novela devem estrear em janeiro de 2027
Publicado: 24/09/2026 às 17:50
Adriana Esteves retornará como Carminha e Murilo Benício como Tufão na trama criada por João Emanuel Carneiro (Globo/Manoella Mello)
Com "Avenida Brasil 2" prevista para estrear em janeiro de 2027, a expectativa cresce em torno do retorno de personagens que entraram para a história da televisão brasileira.
Adriana Esteves retornará como Carminha e Murilo Benício como Tufão na trama criada por João Emanuel Carneiro. Ambos participaram do programa Conversa com Bial e falaram sobre suas expectativas com a volta da novela, quatorze anos depois da sua primeira edição.
Adriana confessou que ainda não consegue imaginar como será vestir novamente a pele da icônica vilã. "Não consigo imaginar. Mais uma vez, vou acreditar no texto do João, nessa equipe maravilhosa, no elenco deslumbrante, que é um presente estar novamente com eles. Me jogar. Literalmente com a cara e a coragem, de 14 anos depois", disse.
Ela disse ainda ter tido um receio inicial de retornar ao papel. "Eu achei que ia ser muito difícil corresponder a expectativa do público e a nossa, da gente que fez", contou. "Tive medo, mas já transformei."
As cenas e falas de Carminha circulam até hoje na internet, com a personagem tendo virado um ícone nacional.
"É um presente gigantesco da vida, uma surpresa, um resgate de autoestima. É muito bom saber que você está fazendo uma coisa que as pessoas adoram", comentou.
Durante o programa, exibido na última terça-feira (22), Bial exibiu cenas marcantes da novela, como o momento em que Tufão expulsa Carminha de casa e o encontro final entre Carminha e Nina.
"Ela mentia muito, dissimulava muito, mas, nessa cena, ela fala muitas verdades. Havia ali uma vontade enorme de ser verdadeira, de colocar tudo para fora. Veio aquele texto e parecia que era agora ou nunca", analisou.
"Avenida Brasil 2" tem estreia prevista para janeiro de 2027 e terá no elenco nomes como Débora Falabella (Nina), Cauã Reymond, Eliane Giardini, Juliano Cazarré, Karol Lannes, Leticia Isnard, Marcos Caruso, Cris Vianna, Drico Alves, Ernani Moraes, Fábio Scalon, Jéssica Ellen, Karine Teles, Ravel Andrade, Roberto Bonfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues e Thomás Aquino.