Moreno Veloso e Beatriz apresentam espetáculo que celebra Clarice Lispector no Recife

Beatriz Azevedo e Moreno Veloso no espetáculo "Clarice Clarão" (Divulgação)

Inspirada no universo literário da escritora Clarice Lispector, o espetáculo Clarice Clarão começa temporada na CAIXA Cultural Recife nesta quarta-feira (23), com quatro sessões até sábado (26). Idealizada por Beatriz Azevedo e Moreno Veloso, a montagem reúne música, literatura, teatro e audiovisual em uma experiência que estabelece um diálogo especial com a capital pernambucana, cidade onde a autora viveu parte da infância e da adolescência e que foi fundamental para sua formação e trajetória profissional. Os últimos ingressos estão à venda no site do espaço por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).



Usando referências presentes na obra de Lispector, o espetáculo aborda temas como existência, cotidiano e subjetividade. Beatriz e Moreno também assumem a interpretação, com a primeira nos vocais e violão e o segundo na voz, violão e percussão. Os dois ainda são acompanhados por Jorge Helder, no contrabaixo; Ricardo Rito, no teclado e acordeon; e Maurício Chiari, na bateria e percussão.



O repertório reúne composições da dupla, além de obras de nomes como Oswald de Andrade, Torquato Neto e Caetano Veloso, entre outros autores ligados à música e à poesia brasileiras. A iniciativa já deu origem a um documentário audiovisual e a um álbum musical homônimo. A gravação conta com versões de músicas como Escapulário, de Caetano Veloso, Deusa do Amor, de Olodum, e Água Viva, inspirada no livro de mesmo nome de Lispector e com participação de Maria Bethânia.



Além das apresentações, a programação inclui a oficina “Música e Poesia”, marcada para sexta-feira (25), das 16h30 às 18h. A atividade vai apresentar os caminhos de criação do espetáculo, abordando aspectos da vida e da obra da escritora homenageada e os processos de seleção e criação das músicas inspiradas em seu universo. Com 30 vagas disponíveis, a oficina propõe ao público conhecer os bastidores da montagem e acompanhar como uma ideia pode se transformar em experiência artística. As inscrições serão realizadas pelo site da CAIXA Cultural



