20ª Primavera dos Museus começa nesta terça (22) levando 154 atrações para 118 instituições de PE
Até este domingo (27), diversos equipamentos culturais de Pernambuco contam com programação especial dentro da 20ª Primavera dos Museus. Exposições, debates, visitas guiadas e vivências estão entre as atividades
Publicado: 22/09/2026 às 16:35
Paço do Frevo, Instituto Ricardo Brennand e Torre Malakoff estão entre as instituições participantes (Hugo Muniz/Paloma Amorim/Paulo Paiva-Acervo DP)
Com o tema “Museus para todas as pessoas”, a 20ª Primavera dos Museus leva uma programação especial com 154 atrações para 118 equipamentos culturais de Pernambuco até este domingo (27). Promovida nacionalmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a edição deste ano busca investigar de que maneira os museus estão se transformando para serem mais acessíveis, inclusivos e representativos, reunindo instituições de todo o país para o debate.
A lista completa dos museus participantes e das atividades podem ser vistas na plataforma Visite Museus, do Ibram. Entre as centenas de equipamentos estão o Museu Pinacoteca de Igarassu, Museu das Tradições do Cavalo Marinho, em Aliança, Museu do Cangaço, em Serra Talhada, e Instituto Ricardo Brennand e Paço do Frevo, no Recife. Esse último, por exemplo, promoverá visitas guiadas, debate (Observatório do Frevo, 23/09), aulas de dança para pessoas com deficiência visual (Frevo às Cegas, 25/09), apresentação musical (Hora do Frevo, 25/09) e vivências de música e dança (26 e 27/09).
Os equipamentos culturais geridos pelo Governo do Estado, por meio da Fundarpe, também participam da iniciativa. A partir desta terça-feira (22), o Espaço Pasárgada, o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), o Museu Regional de Olinda (Mureo), a Torre Malakoff, o Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe) e o Museu do Barro de Caruaru (Mubac) recebem ações gratuitas, entre exposições, debates, seminários e visitas mediadas.
“Estamos muito felizes em compor a programação da 20ª Primavera dos Museus. O tema deste ano nos provoca a pensar sobre como nossos equipamentos podem ser cada vez mais acessíveis, inclusivos e abertos à diversidade de públicos. É também uma oportunidade de olhar para as nossas próprias práticas, escutar diferentes experiências e refletir sobre os caminhos para que os museus sejam, de fato, espaços de todas as pessoas”, ressalta a superintendente de Equipamentos Culturais da Fundarpe, Priscilla Marques.
DESTAQUES
Recentemente reaberto após uma década fechado, o MAC-PE contará com atividades ao longo de toda a semana, sempre das 14h às 16h. Nesta terça-feira (22), a exposição que celebra os 60 anos da instituição — reunindo obras de artistas como Portinari, Tarsila do Amaral, Francisco Brennand e David Hockney — recebe a atividade “Audição Expandida: Apresentação da audiodescrição da nova exposição do MAC-PE”.
No Centro do Recife, o Espaço Pasárgada propõe uma aproximação multissensorial com a obra de Manuel Bandeira. Nesta terça-feira (22), a partir das 14h, a atividade “Mapa Afetivo do Recife: Manuel Bandeira ao Alcance de Todas as Mãos” convida o público a experimentar um mapa afetivo, tátil e multissensorial inspirado nos lugares, sons e lembranças presentes na poesia do escritor. A mediação propõe uma outra maneira de perceber a cidade: não apenas pelo olhar, mas também pelo toque, pela escuta e pelas memórias que atravessam os lugares evocados pelo poeta.
No Bairro do Recife, o Observatório Cultural Torre Malakoff participa pelo segundo ano consecutivo da Primavera dos Museus com uma edição especial do projeto “A Torre vai à Escola”. Ao longo da semana, a iniciativa leva a experiência museal para escolas públicas do Recife e da Região Metropolitana e, em um segundo movimento, convida estudantes a conhecerem presencialmente o edifício, o Observatório e as exposições em cartaz. Até domingo (27), das 10h às 17h, o público também poderá participar da visita mediada “Recife do Alto”, que apresenta o edifício a partir de suas relações com a Ciência, a História e as transformações da paisagem urbana.
Em Caruaru, o Museu do Barro realiza, nesta quarta-feira (23), às 14h, uma ação em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE/Caruaru). O encontro propõe uma conversa sobre a importância da inclusão nos espaços culturais, com a exibição de um vídeo voltado ao público atendido pela instituição, seguida de roda de diálogo com profissionais, familiares e o público em geral.
O Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), no bairro das Graças, participa mais uma vez da Primavera dos Museus. Além das visitas mediadas às exposições em cartaz — “Imersão e Origem — 20 anos ATO I - Gabriel Wickbold”, “Abstracionismo Lírico - Acervo Revisitado” e “Entre Torós e Mormaços – A Emergência Climática em Bom Pernambuquês” —, o museu promove duas mesas de discussão dedicadas à inclusão, à acessibilidade e às diferentes formas de produzir e preservar memórias.
Na quarta-feira (23), às 15h, o debate “Neurodivergência no Museu: Memórias, Acessibilidade e Trajetórias Sensoriais e Sociais” reúne Laura Tavares, Lucas da Silva e Diego de Oliveira, profissionais neurodivergentes (TEA) com atuações nas áreas de Museologia, História/Arquivo, Psicologia e Pedagogia. A mediação será do museólogo Fábio Cunha. Na quinta-feira (24), das 14h às 17h, o seminário “Cosmopolíticas de Memória, Coleções Etnográficas e os Museus” reúne os doutores em Antropologia e Museologia Elaine Santana do Ó (UFCA), Nilvânia Amorim (UFPB) e Rafael Rodrigues (UFAL), com mediação do professor e curador do Mepe, Renato Athias (UFPE).