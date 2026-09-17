Filme sobre McDonald’s que faliu em Olinda está na corrida pelo Oscar de Melhor Curta Documental

O curta "Os Arcos Dourados de Olinda", do diretor pernambucano Douglas Henrique, já venceu prêmios em diversos festivais pela narrativa bem-humorada e está elegível para o Oscar na categoria de Melhor Documentário Curta-Metragem

Curta-metragem "Os Arcos Dourados de Olinda" narra falência do McDonald's em Olinda (Foto: Divulgação)

Premiado em diversos festivais, o curta-metragem pernambucano “Os Arcos Dourados de Olinda” acaba de conquistar a elegibilidade oficial para concorrer aos Oscar 2027. Dirigido pelo olindense Douglas Henrique, o filme representa o Brasil na corrida por uma indicação na categoria de Melhor Documentário Curta-Metragem da premiação. Neste sábado (19), às 18h, o trabalho será exibido gratuitamente na área externa do Cine Olinda, em sessão organizada pelo coletivo Cine Olinda de Portas Abertas.

Narrado pelo ator Giordano Castro (Grupo Magiluth), o curta investiga em 24 minutos a famosa lenda de que Olinda teria sido a primeira cidade do mundo a falir uma lanchonete da rede McDonald's. Realizado integralmente a partir de imagens de arquivo, o filme constrói uma crônica política irônica sobre um episódio tardio da Guerra Fria em solo pernambucano.É nesse cenário que se estabelece um conflito entre a gestão olindense de Luciana Santos, a primeira prefeita comunista do Brasil, e a hamburgueria que é o maior símbolo do capitalismo estadunidense.

"Estamos todos muito felizes com a trajetória do filme até aqui, principalmente com essa aceitação popular, o filme alcançou muitos públicos fora da bolha de festivais e teve um engajamento orgânico que é muito raro acontecer. Representar o cinema brasileiro e pernambucano nessa caminhada é uma honra imensa e uma validação da potência das histórias que são realmente nossas, contadas do nosso jeito.", afirma o diretor Douglas Henrique.

A qualificação para a 99ª edição da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas veio após a vitória no 31º É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, um dos mais importantes festivais do gênero no mundo. “Os Arcos Dourados de Olinda” conquistou todos os prêmios da edição, incluindo o de Melhor Documentário.

No circuito internacional, o curta também foi laureado com o prêmio de Melhor Documentário Internacional no 23º Bogoshorts (Colômbia), recebeu Menção Honrosa no Festival do Rio e o Prêmio Especial do Júri no 35º Festival Curta Cinema. O filme também integrou a seleção oficial de eventos de prestígio como o IndieLisboa (Portugal), Festival de Havana (Cuba), Biarritz Amérique Latine (França), BlackStar Film Festival (EUA), além de passar por janelas brasileiras essenciais como o Janela Internacional de Cinema do Recife, Cine-PE, Festival Guarnicê de Cinema, Kinoforum e o Festival de Vitória.

A primeira etapa decisiva, a votação preliminar dos membros da Academia, acontecerá entre os dias 7 e 11 de dezembro de 2026. O anúncio oficial da shortlist, com os 15 semifinalistas mundiais, será realizado no dia 15 de dezembro de 2026. Os cinco indicados finais ao Oscar serão revelados em 21 de janeiro de 2027.

