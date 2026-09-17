Atelier Ploeg promove aula aberta de desenho e pintura com modelos vivos na Rua da Imperatriz

Ploeg leva projeto de aulas de arte ao Centro do Recife neste sábado (19); programação contará também com show de Mestre Lua e Poço de Batuque, a partir das 10h30

Roberto Ploeg, Renato Valle e Marília Matoso durante o período das oficinas (Divulgação)

Desenhos e pinturas a partir de modelos vivos vão tomar conta de um dos espaços mais emblemáticos do Centro do Recife, a Rua da Imperatriz. Neste sábado (19), das 9h30 às 12h30, o Atelier Livre de Arte Ploeg vai promover uma série de ações gratuitas orientadas pelo próprio artista plástico Roberto Ploeg, além de Renato Valle, Marília Matoso, Max Motta e Sofia Lobo, contando com a participação dos alunos dos cursos ministrados por eles e ainda uma apresentação de Mestre Lua e Poço de Batuque, a partir das 10h30.

“Nossa intenção principal é ocupar e revitalizar esses espaços do centro com atividades lúdicas, culturais e artísticas. Vamos trabalhar a partir da visão dos prédios, dos transeuntes e, claro, das pessoas que participarão do show que vai estar na programação”, destaca Roberto Ploeg ao Diario. “É uma animação para nos divertirmos e reforçarmos essa rua tão especial para nossa história como um ponto de encontro de diferentes linguagens, sobretudo levando em conta as lojas fechadas e a diminuição da circulação dos últimos tempos”, salienta o pintor.

Os trabalhos dos alunos que participaram das oficinas do Atelier Livre terão suas obras expostas no Instituto Ploeg (Rua da Santa Cruz, bairro da Boa Vista), no dia 26 de setembro, das 9h30 às 13h. As distintas técnicas abordadas durante as aulas serão demonstradas a partir dos resultados dos diferentes olhares, com o objetivo de valorizar os talentos em formação dos jovens.

De acordo com Roberto, cerca de 50 cursistas ingressaram no projeto, que ocorreu no final de agosto e começo de setembro. “Foi essencial para atendermos pessoas de baixa renda. A composição da turma mostrou-se bem mais jovem do que quando fazemos cursos pagos. Fizemos curso de tinta acrílica e muralismo, com Max Motta, de desenho, com Renato Valle, de aquarela, com Marília Matoso, e de pintura a óleo, comigo”, explica o artista.

Presentes também como modelos vivos para os artistas, os músicos do projeto musical do Mestre Lua vão mesclar sons de maracatu, ciranda, coco, frevo, mangue, afoxé e cavalo-marinho. “Será um grande momento para integrar essas artes. Estamos muito realizados em poder levar a criatividade e a cultura das artes plásticas para a rua”, celebra Ploeg.

