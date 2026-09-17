Artistas dão diferentes formas à cerâmica vitrificada em exposição na Torre Malakoff, no Recife

A exposição "Padrão Reativo" reúne peças de cerâmica de Christina Machado, José Paulo e Mauricio Castro na Torre Malakoff, no Bairro do Recife, a partir desta quinta-feira (17), com abertura às 19h

José Paulo, Mauricio Castro e Christina Machado apresentam a exposição "Padrão Reativo" (Alonso Laporte/Divulgação)

No Atelier das Águas Belas, de Christina Machado, a artista se reúne com José Paulo e Mauricio Castro há dois anos, uma vez por semana, para experimentar técnicas e materiais em comum. Do encontro nasceu Padrão Reativo, exposição de painéis em cerâmica vitrificada que abre nesta quinta-feira (17), às 19h, na Torre Malakoff, no Bairro do Recife. Com curadoria de Julio Cavani, a mostra fica em cartaz até 15 de novembro.



Apesar do ateliê, dos procedimentos e dos materiais em comum, cada um preserva uma linguagem própria. "Christina Machado, José Paulo e Mauricio Castro agem de forma independente, mas trabalham coletivamente", escreve Cavani no texto curatorial da mostra. Nos encontros semanais, os artistas pintam e desenham sobre placas quadradas de argila com pigmentos misturados a micropartículas de vidro, antes de levá-las ao forno.

É ali, sob alta temperatura, que a cerâmica ganha brilho, textura orgânica e reações físico-químicas — algumas buscadas, outras surgidas por acaso. Como acontece com azulejos, as placas podem ser remontadas em diferentes combinações, o que faz os painéis mudarem de composição a cada exibição.



O nome do projeto joga com essa dualidade entre ordem e acaso: o padrão está na geometria repetida das placas; a reação, no imprevisto provocado pelo calor. Para Cavani, o título também pode ser lido como uma resposta às padronizações do cotidiano contemporâneo, ou como uma tentativa de conciliar o caos com a organicidade da natureza.



É nas individualidades que o método comum se desdobra em obras distintas. Christina Machado parte de marcas feitas com as próprias mãos, repetidas ao longo dos painéis em referência a abraços, encontros e vínculos familiares, sobretudo maternais. José Paulo constrói composições com explosões, linhas e círculos que remetem a estruturas atômicas, moleculares ou astronômicas. Mauricio Castro cria formas biológicas fictícias, que se ramificam e avançam pelas paredes como organismos em expansão.



Trajetórias



Natural de Belém do Pará e radicada no Recife, Christina Machado tem na argila o fio condutor de uma pesquisa que atravessa esculturas, pinturas, vídeos e performances, aproximando corpo, afetos e questões coletivas. Sua atuação individual e em coletivos ajudou a ampliar o espaço da cerâmica na arte contemporânea pernambucana.



José Paulo, recifense, soma 40 anos de carreira em diferentes linguagens, técnicas e materiais. Em Padrão Reativo, retoma a cerâmica, já explorada por ele em projetos como Corgo, Repetir Repetir Repetir, Ocupe Chris e Quimera.



Maurício Castro, recifense, iniciou trajetória nos anos 1980 e é referência na formação de coletivos e ateliês independentes em Pernambuco — entre eles Quarta Zona de Arte, Atelier Submarino, Branco do Olho, Peligro, Gráfica Lenta e Galeria Maumau. Sua produção passa por pintura, gravura, desenho, vídeo e intervenções urbanas, articulando gesto, matéria e experiência coletiva.



Antes de chegar ao Recife, Padrão Reativo passou pela Galeria Casa Pedra Branca, em Floresta, onde abriu em 20 de junho em homenagem aos 119 anos de emancipação do município. Em outubro, está prevista uma visita guiada com mediação de Cavani e presença dos artistas, com interpretação em Libras; a data ainda não foi definida.



Equipe



A montagem de "Padrão Reativo" reúne, além dos três artistas e do curador Julio Cavani, mais de dez profissionais. A coordenação geral é de Christina Machado, e os projetos expográficos são assinados por José Paulo. Lúcia Padilha coordena as ações educativas e Clarice Hoffmann responde pela produção executiva. A queima das obras foi feita no Atelier das Águas Belas, com suporte do Ateliê de Molduras Gerson Vitor, e a montagem fina ficou a cargo de KBedim & Mago Ferreira Projetos e Produção Cultural, com Egeneson Ferreira, Ewerson Gonçalves, Rômulo Nascimento e Reinaldo Marinho Neto. A trilha sonora é de DJ Um Cara Massa e a iluminação, do próprio Mauricio Castro.



O projeto tem apoio da Número Galeria e da Compare Distribuidora, e incentivo do Funcultura, da Fundarpe, da Secretaria de Cultura e do Governo do Estado de Pernambuco.



Serviço:

“Padrão Reativo”, de Christina Machado, José Paulo e Mauricio Castro

Curadoria: Julio Cavani

Abertura: Nesta quinta-feira (17), às 19h

Visitação: De 18 de setembro a 15 de novembro de 2026

Horários: terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 18h

Local: Torre Malakoff — Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife-PE

Instagram: @padraoreativo

Acesso Gratuito

*Com informações da assessoria