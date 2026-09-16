Cotado a representar Brasil no Oscar, 'Feito Pipa' terá distribuição na Europa e América Latina; veja trailer

'Feito Pipa' conta a história de Gugu (Yuri Gomes), um menino de quase 12 anos apaixonado por futebol (Divulgação)

O filme "Feito Pipa", de Allan Deberton, fechou acordos de distribuição para ser exibido na Europa e na América Latina. O longa é um dos cotados a ser representante do Brasil no Oscar - o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema será revelado nesta quarta-feira (16).

A produção já assegurou distribuição na Dinamarca, Bélgica, Indonésia, Holanda, Espanha, Argentina e Colômbia - nestes dois últimos, terá lançamento nos cinemas. As negociações acontecem durante o Festival de Toronto, no Canadá, importante evento cinematográfico que acontece no Canadá e é vitrine para a temporada de premiações.

Feito Pipa conta a história de Gugu (Yuri Gomes), um menino de quase 12 anos apaixonado por futebol que vive no sertão do Ceará com a avó Dilma (Teca Pereira), responsável por criá-lo de maneira livre e afetuosa. Quando precisa encarar a possibilidade de deixar aquela vida para morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos), Gugu se vê diante de seu primeiro grande desafio.

O longa estreou mundialmente no Festival de Berlim, onde venceu o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri da mostra Generation Kplus. Em declaração ao Estadão, o diretor Allan Deberton comentou a boa recepção que o filme tem encontrado no público internacional.

"O filme estreou em Berlim conquistando dois importantes prêmios e, desde então, continuou acumulando seleções, prêmios e uma recepção muito calorosa do público em diferentes países. Abriu e fechou diversos festivais, o que nos honra. É medida concreta de como o filme se comunica fora do Brasil e de como é acolhido, afirmou.

O cineasta também comentou a expectativa em torno da escolha do representante do País ao Oscar: "Se for escolhido para representar nosso País no Oscar, ele chega a essa disputa já tendo sido testado e reconhecido internacionalmente. Claro, nos EUA, teremos muito a fazer, mas temos parceiros fortes, recursos garantidos e a certeza de que nossa campanha será potente, bonita, bem feita, e tentaremos até o fim, em busca de uma indicação. Os desafios são vários, mas não temos medo desta corrida. Estamos preparados."

Feito Pipa tem estreia marcada nos cinemas brasileiros para o dia 5 de novembro. Antes disso, será exibido no Festival do Rio, em outubro.