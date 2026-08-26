Ney Matogrosso anuncia em turnê comemorativa e inclui show no Recife

Figurinos marcantes serão vestidos pelo cantor no palco (David LaChapelle/ Divulgação)

Recife é uma das cinco cidades da turnê "85 Anos de Ousadia", de Ney Matogrosso. O show ocorre no dia 17 de abril de 2027 no Classic Hall. As datas e locais foram anunciadas pelo cantor nesta quarta.

São Paulo (30 de janeiro), Curitiba (3 de abril), Belo Horizonte (1º de maio) e Rio de Janeiro (18 de dezembro) também estão no roteiro, que passa por casas de shows e estádios como o Mineirão e o Maracanã. Mais cinco datas ainda serão anunciadas.

Na turnê, além de cantar sucessos históricos, Ney veste figurinos emblemáticos de sua trajetória com novas versões.

A pré-venda começa nesta quinta para clientes Itaú Private e Personalité. Para demais correntistas do banco, é possível comprar a partir desta sexta. A venda geral começa na próxima segunda-feira.

Em 2025 e 2026, Recife também recebeu respectivamente as turnês comemorativas "Tempo Rei", despedida de Gilberto Gil, e "80 Girassóis", de Alceu Valença.