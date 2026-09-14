Peça que une o Cavalo-Marinho a outros folguedos da América Latina ganha temporada no Recife

"As Cores da América Latina" terá quatro sessões na Caixa Cultural Recife entre esta quarta-feira (16) e sábado (19). Cavalo-Marinho, Fiesta de La Tirana e Huaconada são o centro da apresentação

"As Cores da América Latina" une o Cavalo-Marinho à Fiesta de La Tirana, do Chile, e à Huaconada, do Peru (Divulgação)

Três manifestações culturais de diferentes países da América Latina se encontram no espetáculo amazonense “As Cores da América Latina”, da Panorando Cia. e Produtora, que chega ao Recife pela primeira vez em quatro sessões na Caixa Cultural Recife, entre esta quarta-feira (16) e sábado (19), sempre às 19h30. Folguedo popular em Pernambuco, o Cavalo-Marinho se une à Fiesta de La Tirana, do Chile, e à Huaconada, do Peru, em uma releitura cênica marcada por cores vibrantes, musicalidades e máscaras que transformam o palco em um território de celebração e confronto.



As referências latino-americanas presentes nessas expressões surgem como um manifesto estético sobre temas universais, como o amor, a morte e o nascimento, costurados por imagens e personagens que dialogam com tradições da América do Sul. Um dos elementos que marca a identidade da montagem é o uso de máscaras inspiradas no “Fofão”, figura popular do carnaval maranhense, que amplia a dimensão ritualística e teatral das “personas” em cena e reforça a potência simbólica do espetáculo.



Com direção de Fábio Moura e Talita Menezes, a obra foi aclamada em diversas premiações, como o 34º Prêmio Shell de Teatro (2024), onde venceu a categoria Destaque Nacional. Em 2025, no XIX Festival de Teatro da Amazônia, conquistou os prêmios de Melhor Visagismo e Melhor Figurino, além de novas indicações em categorias como espetáculo, direção, trilha, iluminação e cenografia.

Os ingressos estão disponíveis no site da Caixa Cultural Recife e custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). A sessão do sábado (19) inclui ainda intérprete de LIBRAS e um bate-papo com o elenco após o espetáculo. No mesmo dia, das 14h às 17h, os diretores também conduzem a oficina “Máscaras - confecções em upcycling”, que é gratuita e está com inscrições abertas, no site espaço, para maiores de 16 anos.