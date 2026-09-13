Arrastão do Frevo movimenta o Bairro do Recife neste domingo (13) com encontro de agremiações

Parte da programação do Festival Dia Nacional do Frevo, festa ocorreu em frente ao Paço do Frevo

Movimento tomou conta da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife (Reprodução/Redes sociais)

Em programação que celebra o Dia Nacional do Frevo, e que segue desde o dia 11 de setembro até esta segunda (14), o Paço do Frevo realizou o prometido encontro das agremiações Eu Acho É Pouco e Minhocão de Olinda na tarde e noite deste domingo (13).

Em edição especial do Arrastão do Frevo, o movimento reuniu uma multidão na Praça do Arsenal, em frente ao museu, a partir das 17h. O evento conta ainda, nesta segunda, com atividades gratuitas e visitação especial ao Paço do Frevo.