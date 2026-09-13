Brega de Pernambuco vai ao Rock in Rio com Priscila Senna

Priscila Senna no Rock in Rio (Divulgação)

A cantora pernambucana Priscila Senna estreou no Rock in Rio 2026 nesse sábado (12). Ela levou ao Palco Favela o espetáculo “No Alto da Minha História”, criado especialmente para o festival.

Emocionada com o momento, Priscila Senna destacou a importância de mostrar suas origens no Rock in Rio. “Estou muito feliz de estar aqui representando o brega de Pernambuco, de Recife, pela primeira vez no Rock in Rio. Sendo a primeira a estar aqui nesse palco maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada! O brega venceu!”, celebrou a cantora durante a apresentação.

O repertório reuniu músicas como “Alvejante”, “Novo Namorado”, “Não Me Faça Chorar”, com Pablo; “Cheio de Vontade”, com Anitta; “Pote de Ouro”, com Liniker; e “Doce Mel”, com Gusttavo Lima. Priscila também fez uma homenagem ao Rei do Brega, Reginaldo Rossi, com interpretações de “Leviana”, “Garçom” e “Em Plena Lua de Mel”.

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“A nossa escolha foi não tentar transformar o brega em outra coisa para caber no Rock in Rio. Pelo contrário: foi mostrar a força que ele já tem. O espetáculo ganhou uma formação especial, novos arranjos e uma construção visual de grande escala, mas o coração continuou sendo o brega”, disse André Gress, diretor criativo e roteirista do espetáculo.