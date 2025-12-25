Em Olinda, Encontro Nacional de Cavalo Marinho chega à sua 30ª edição

Neste ano, o Encontro Nacional de Cavalo Marinho homenageia os 80 anos de Mestre Salustiano com a reestreia da Ciranda Nordestina. A festa começa às 18h, na Casa da Rabeca, em Olinda.

Cavalo Marinho Boi Estrela do Recife (Divulgação)

Em 2025, o Encontro Nacional de Cavalo Marinho completa 30 anos desde a sua criação pelo Mestre Salustiano. Para comemorar, a edição deste ano acontece nesta quinta-feira (25) na Casa da Rabeca, localizada na Cidade Tabjara, em Olinda, onde as agremiações do folguedo tradicionalmente se reúnem no Natal, para apresentar o enredo em homenagem aos Três Reis Magos. A ação está entre as iniciativas que fortaleceram o folguedo até que ele ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2014.



Neste ano, o evento será ainda mais especial por conta das celebrações dos 80 anos do Mestre Salustiano. As homenagens acontecerão durante as apresentações de brincantes de diversas gerações e com o regate da Ciranda Nordestina, criado por Salu na década de 1970. A festa tem acesso gratuito e começará às 18h.



Também estão confirmados participantes de diversas regiões do Estado. Entre eles, o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, criado em 1968 e mantido pelos filhos e netos de Salu; Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda, formado exclusivamente por mulheres; o Cavalo Marinho Boi Pintado, de Aliança, do Mestre Grimário; o Cavalo Marinho Boi da Lu, de Olinda; e o Cavalo Marinho Boi Estrela, do Recife, do Mestre Fabinho.



O Cavalo Marinho é uma variação do Bumba-Meu-Boi, típico da Zona da Mata nordestina e preserva uma importante manifestação cultural. As encenações do folguedo misturam teatro, coreografias, falas improvisadas e música, que é o fio condutor da trama. Os vocalistas são acompanhados pelo “banco", cuja banda conta com rabeca, pandeiro, bagé, reco-reco e ganzá, em apresentações que duram em torno de oito horas.

