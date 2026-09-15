Pernambucano Marquinhos Navais conquista milhões de fãs cantando arrocha no metrô de Salvador

Cantor de 24 anos se apresentava no metrô e faz carreira em Salvador, viralizando nas redes sociais e planejando turnê pelo Brasil com o projeto 'Vagão da Sofrência'

"O arrocha transformou a minha vida e a da minha família", afirma o artista em entrevista ao Diario (Divulgação)

Quem poderia imaginar que aquela criança que cantava na igreja passaria por um percurso tão imprevisível até atingir o sucesso? Essa é apenas parte da história de superação do cantor pernambucano Marquinhos Navais, que começou sua carreira cantando no metrô do Recife e levou sua música até Salvador, estabelecendo-se no mercado do arrocha e ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais. Hoje, com quase 55 milhões de visualizações em seus vídeos e mais de 4,5 milhões de seguidores acumulados no Instagram e no TikTok, ele começa a fazer novos planos.

Ainda na infância, Marquinhos participou de grupos de jovens, corais e até de uma banda gospel formada por alguns amigos. Percebendo seu talento, decidiu tentar a vida como artista de rua e chegou a ouvir um conselho, durante uma apresentação, para testar o espaço do metrô. “Essa ideia mudou totalmente a minha vida. Passei cinco anos entre os vagões do transporte público transformando aquilo não apenas em um palco, mas, principalmente, em fonte de renda para minha família”, revela em entrevista ao Diario.

Ir para Salvador em 2025 se transformou no seu grande passo profissional. Na intenção de se encontrar no mercado musical do arrocha, ele já vinha observando e ouvindo retornos do seu público no metrô. Sua comunicação com diferentes faixas etárias o deixou ainda mais atento ao gosto que estava circulando na população da cidade. Criar essa conexão de maior intensidade com o público de uma nova grande capital foi como um recomeço — para o qual ele parecia mais aberto do que nunca.

Agora, com 24 anos, ele revela que ser reconhecido como o “menino do vagão” e o “menino do metrô” foi uma das grandes motivações para que ele acreditasse no potencial do seu trabalho. “Quando vieram os vídeos, a viralização e o reconhecimento de artistas que eu acompanhava pelas redes sociais ou pela televisão, fiquei muito surpreso. Meu trabalho ter chegado a grandes nomes da música nem passava pela minha cabeça, ainda mais considerando como tudo começou de modo simples”, descreve. “Hoje sinto um imenso orgulho de mim por não ter desistido no meio da jornada, porque definitivamente poderia ter acontecido”.

Na trajetória pelos vagões das duas cidades, Marquinhos buscou cantar músicas variadas, mas foi o arrocha que realmente transformou sua vida e a levou a novos trilhos. Apesar de já trazer composições autorais, seu foco até aqui vem sendo adaptar canções mais conhecidas ao seu estilo. “O arrocha é um gênero que vem mudando minha vida e a da minha família. Aprendi a entender o comportamento do público e a perceber aquilo que todo mundo vai ser capaz de cantar junto”, ressalta.

Com sua agenda crescendo em shows, entrevistas e convites para novos trabalhos, Marquinhos se prepara para percorrer vários estados brasileiros com o projeto “Vagão da Sofrência”, nome que surgiu em Salvador com a viralização de um de seus vídeos. A ideia é fazer, no Recife, a gravação de um vídeo no metrô para, a partir daí, circular mais pelo país.

Ele demonstra satisfação em ter conseguido tocar muito mais gente do que esperava, reforçando que sua prioridade é viver o momento. “Quero continuar trabalhando. Minha carreira está tomando um rumo diferente e, graças a Deus, me sinto cada vez mais motivado a me dedicar ao que faço e aproveitar esse momento. O nosso objetivo é levar uma energia boa, um sorriso e melhorar o dia das pessoas onde quer que a gente esteja. Que isso continue daqui em diante”, projeta Navais.