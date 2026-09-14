"A Fazenda 18" estreia hoje. Confira horário e as principais novidades sobre o reality

Adriane Galisteu segue no comando do reality rural da Record (Record/Divulgação)

A Fazenda 18 estreia nesta segunda-feira (14) com o retorno de Adriane Galisteu ao comando do reality rural da Record. A nova temporada começa às 22h45, pelo horário de Brasília, na tela da emissora.

A 18ª edição será realizada novamente em Itapecerica da Serra, em São Paulo. O elenco terá 22 peões e quatro visitantes, enquanto o prêmio principal será de R$ 2 milhões. Outros R$ 500 mil serão distribuídos ao longo da temporada.

O que muda em A Fazenda 18?

A sede recebeu mudanças na decoração, que terá referências à primeira temporada do programa. O deck também foi ampliado e um camarim foi incluído entre os cômodos da casa.

A temporada também terá quatro visitantes na sede. Eles permanecerão no local por alguns dias e terão a função de tomar decisões relacionadas aos participantes. Depois, caberá ao público definir se eles continuam ou deixam o jogo.

Nos produtos digitais, Christina Rocha passa a comandar a Cabine de Descompressão, a Live do Eliminado e o Podcast React.

Como funciona o jogo?

A semana começa com a Prova do Fazendeiro, que define o responsável por comandar a casa e distribuir as tarefas relacionadas aos animais.

Já a Prova de Fogo é disputada pelos peões sorteados, com exceção do Fazendeiro. O vencedor recebe o Lampião do Poder, que contém dois pergaminhos com poderes que podem alterar os rumos da formação da Roça.

A Roça costuma reunir quatro participantes: o indicado pelo Fazendeiro, o mais votado pela sede, um integrante da Baia e o escolhido no Resta Um. Um dos roceiros fica impedido de participar da Prova do Fazendeiro, enquanto os outros três disputam a possibilidade de escapar da berlinda.

A eliminação acontece às quintas-feiras, por meio da votação do público no site do R7. Na sexta, os participantes se reúnem para a festa semanal.

