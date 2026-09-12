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Festival de Veneza: longa brasileiro 'London' leva Queer Lion, prêmio para filmes LGBTQIAPN+

Coprodução Brasil-Itália 'Retorno a Buenos Aires' leva dois prêmios da crítica no festival; drama dinamarquês 'Woman Unknown' foi consagrado com o Leão de Ouro

André Guerra

Publicado: 12/09/2026 às 20:22

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Filme dirigido por Victor Di Marco e Márcio Picoli foi gravado em Porto Alegre/Divulgação

Filme dirigido por Victor Di Marco e Márcio Picoli foi gravado em Porto Alegre (Divulgação)

Foram anunciados neste sábado (12) os vitoriosos do 83º Festival de Cinema de Veneza, o mais antigo entre os grandes festivais internacionais dedicados à sétima arte.

Dirigido e escrito por Victor Di Marco e Márcio Picoli, o filme 'London' levou o prêmio Queer Lion, dedicado a filmes com temática LGBTQIAPN+. A produção foi rodada em Porto Alegre e foi exibida na Semana da Crítica do festival. O próprio Victor interpreta o protagonista, chamado London, jovem com deficiência que trabalha fazendo performances eróticas em uma casa de fetiches.

Coprodução Brasil-Itália, o filme 'Retorno a Buenos Aires' recebeu dois prêmios da crítica especializada. Escolhida como Melhor Filme e Melhor Ator para Adriano Giannini pelo sindicato dos jornalistas cinematográficos italianos, com o Prêmio Francesco Pasinetti, a ficção recebeu 14 minutos de aplausos em sua sessão. Dirigido por Marco Bechis, o longa é ambientado em 2008 e acompanha o médico ítalo-argentino Mariano Guerra retornando a Buenos Aires após 33 anos vivendo na Itália.

PREMIAÇÃO PRINCIPAL

O drama histórico dinamarquês 'Woman Unknown', da diretora May el-Toukhy, recebeu dois troféus: o Leão de Ouro, prêmio máximo, e ainda a Copa Volpi de Melhor Atriz, que ficou com Mathilde Arcel.

Destaque no filme 'Cavalo Selvagem Nove', de Martin McDonagh, John Malkovich venceu a Copa Volpi de Melhor Ator e se tornou um dos favoritos da mesma categoria no próximo Oscar.

Nos últimos anos, o Festival de Veneza tem sido uma das principais prévias da temporada de prêmios, que se intensifica a partir do início do Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Veja também:

Confira a lista completa de premiados:

  • Prêmio do Público: “I Matter (Eu Contez)”, de Alina erban
  • Melhor Jovem Ator: Malou Khebizi, por “A Place to Heal”
  • Prêmio Especial do Júri: “NAZA”, de Yuval Abraham e Rachel Szor
  • Melhor Roteiro: Coralie Amedeo, Stéphane Brizé e Olivier Gorce, por “A Good Little Soldier (Un bon petit soldat)”
  • Copa Volpi de Melhor Ator: John Malkovich, por “Cavalo Selvagem Nove”
  • Copa Volpi de Melhor Atriz: Mathilde Arcel, por “Woman Unknown”
  • Leão de Prata – Melhor Direção: Ilya Khrzhanovsky, por “DAU”
  • Leão de Prata – Grande Prêmio do Júri: “Amor Possível”, de Lee Chang-dong
  • Leão de Ouro: “Woman Unknown”, de May el-Toukhy
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