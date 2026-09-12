Com traje especial, Homem da Meia-Noite se prepara para subir ao palco com João Gomes no Rock in Rio
Show de João Gomes, que receberá o cortejo carnavalesco, está marcado para 20h10
Publicado: 12/09/2026 às 19:10
O calunga usará uma roupa personalizada, exclusiva para a apresentação de João Gomes (Reprodução/Redes sociais)
Um cortejo carnavalesco pernambucano vai tomar conta do Palco Sunset do Rock in Rio na noite deste sábado (12), com a entrada de João Gomes, às 20h10. Como prometido pela organização, o Homem da Meia-Noite vai marcar presença e, nas redes sociais, já mostrou o traje feito especialmente para a apresentação.
Além do calunga, o momento do astro do piseiro contará com um Galo da Madrugada de 16 metros que deve dar início à folia, que contará ainda com a presença de outros ícones pernambucanos, como o Boi da Macuca e o Maracatu Piaba de Ouro.
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O Maestro Oséas e o Maestro Spok conduzem a orquestra de frevo logo na sequência, enquanto 25 pernas de pau da Oficina Pernaltas ocupam o espaço e ampliam a dimensão do cortejo. Durante toda a apresentação, o cantor reunirá mais de 200 artistas e diferentes símbolos da tradição nordestina.