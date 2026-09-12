Morre ativista cultural Lúcia de Badia, aos 77 anos, guardiã da memória da Dama do Carnaval

O sepultamento está marcado para ocorrer neste domingo (13), às 10h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista

Ativista cultural Lúcia de Maria de Lourdes da Silva ("Badia") (Reprodução/Redes sociais)

Morreu neste sábado (12), aos 77 anos, a ativista cultural Lúcia Soares dos Santos, mais conhecida como Lúcia de Badia. Em postagem nas redes sociais, o Centro Cultural Casa de Badia/Restaurante Afroluz declarou que ela estava internada no Hospital Barão de Lucena há 60 dias, quando começou a realizar procedimentos para tratar a diabetes. O anúncio afirma que seu quadro de saúde piorou na última sexta (11).

Em 2025, Lúcia foi homenageada na Assembleia Legislativa por ter mantido vivas as tradições de Maria de Lourdes Silva "Badia", considerada Primeira Dama do Carnaval, fundadora da Noite dos Tambores Silenciosos e símbolo de identidade negra da cidade.

A casa onde ela viveu nos últimos anos abrigava o restaurante AfroLuz, onde Lúcia cozinhava receitas herdadas das Tias do Terço.

O sepultamento está marcado para ocorrer neste domingo (13), às 10h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.



