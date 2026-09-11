1º Encontro de Arte Sonora de Pernambuco reúne artistas e pesquisadores de vários estados

Desta sexta-feira (11) a domingo (13), a Casa Lontra, no Centro do Recife, sedia o 1º Encontro de Arte Sonora de Pernambuco, que tem programação de mesas de debate e performances sobre música

Os pesquisadores JP Pierre (RJ) e Raquel Stolf (SC) fazem parte da programação (Divulgação)

Artistas, pesquisadores e professores de arte sonora de vários estados do Brasil se reúnem para amplificar a teoria e a prática da produção artística relacionada ao som. O 1º Encontro de Arte Sonora de Pernambuco ocorrerá a partir desta sexta-feira (11) até o domingo (13) na Casa Lontra, na Boa Vista, no Centro do Recife. Passarão por lá grandes nomes que buscam ir além das convenções musicais vindos de Pernambuco, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço.



A programação parte de três eixos: “Escuta Nômade”, “A questão da arte sonora nas artes visuais”, e “Arte Sonora e Diáspora”. As mesas serão realizadas sempre às 16h, e contarão com interpretação em Libras e transmissão ao vivo pelo YouTube.



“As mesas foram estruturadas a partir de questões distintas do campo: paisagem sonora e práticas de escuta; a relação histórica e institucional entre arte sonora e artes visuais; e perspectivas sobre som, diáspora, memória, território e produção de conhecimento”, explica a produtora do evento, Beatriz Arcoverde.

Após as mesas, acontecerão performances e improvisações sonoras com os participantes do encontro, sempre às 20h.



Participam desta primeira edição Thelmo Cristovam, Fátima Carneiro dos Santos, Renata Roman, Yuri Bruscky, JP Caron, Raquel Stolf, Ana Lira, Edbrass Brasil e Ajítnà Marco Scarassatti.



O Encontro



O 1º Encontro de Arte Sonora de Pernambuco foi criado como um espaço de intercâmbio entre artistas, pesquisadores, estudantes e público interessado na produção artística relacionada ao som. O projeto combina pesquisa, discussão teórica, performance, improvisação e ações formativas. A ideia é aproximar pesquisadores de diferentes estados e fortalecer Pernambuco como espaço de produção, circulação e discussão da arte sonora no Brasil.



O projeto parte do reconhecimento de uma trajetória local de experimentação artística que inclui iniciativas independentes, artistas, coletivos, festivais e espaços que, em diferentes momentos, trabalharam nas interseções entre música experimental, artes visuais, tecnologia, performance, rádio, gravações de campo e outras práticas sonoras.



O Encontro procura também responder à concentração de instituições, eventos e circuitos de circulação artística nas regiões Sul e Sudeste, trazendo pesquisadores de diferentes partes do país para discutir seus trabalhos no Recife e estabelecer contato com a produção desenvolvida em Pernambuco.



Programação



Nesta sexta (11), a mesa “Escuta nômade” será composta por Fátima Carneiro dos Santos (PR) e Renata Roman (SP), com mediação de Thelmo Cristovam (PE), e abordará as paisagens sonoras e as práticas de escuta como formas de investigação artística. A discussão passa pelas relações entre som, ambiente, território, cidade, deslocamento, gravação de campo e pelas diferentes maneiras de perceber e registrar os espaços através do som.



A mesa também é uma homenagem à pesquisadora Fátima Carneiro dos Santos. O título faz referência a sua pesquisa e ao livro “Por uma escuta nômade: a música dos sons da rua”, publicado pela EDUC/Fapesp. O trabalho propõe uma forma de pensar musicalmente os sons cotidianos das cidades e tornou-se uma referência nos estudos brasileiros sobre escuta e paisagem sonora.



No sábado (12), “A questão da arte sonora nas artes visuais”, será discutida por JP Caron (RJ) e Raquel Stolf (SC) com mediação de Yuri Bruscky (PE). Entre as questões propostas estão os vínculos entre som, instalação, performance, objetos, espacialidade e tecnologia, além das formas de apresentação, documentação, pesquisa, conservação e circulação institucional de trabalhos nos quais o som ocupa uma posição central.



Já a conversa do último dia, domingo (13), com Edbrass Brasil (BA) e Ajítnà Marco Scarassatti (MG) e com mediação de Ana Lira (PE), será sobre “Arte Sonora e Diáspora”. Os participantes discutirão sobre as práticas sonoras relacionadas às experiências históricas e culturais da diáspora e suas relações com memória, território, pertencimento, transmissão de conhecimento, cosmologias e organização social.



A proposta é ampliar as referências utilizadas para pensar a história e a produção contemporânea da arte sonora, incluindo experiências e formas de conhecimento que muitas vezes aparecem de forma periférica em narrativas construídas predominantemente a partir de genealogias europeias e norte-americanas.



SERVIÇO

1º Encontro de Arte Sonora de Pernambuco

Quando: 11, 12 e 13 de setembro de 2026

Onde: Casa Lontra — Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista, Recife/PE

Mesas: 16h

Performances e improvisações: 20h

Entrada: gratuita

Acessibilidade: interpretação em Libras nas mesas

Transmissão: mesas transmitidas ao vivo pelo YouTube

*Com informações da assessoria