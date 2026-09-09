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Cine São Luiz fará sessão comentada de 'O Agente Secreto' com Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux

Sessão já está com ingressos disponíveis e será no dia 18 de setembro às 18h20

André Guerra

Publicado: 09/09/2026 às 18:47

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Sessão comentada terá presença do diretor e da produtora/Foto: Victor Jucá

Sessão comentada terá presença do diretor e da produtora (Foto: Victor Jucá)

O Cinema São Luiz anunciou em sua programação uma exibição especial de "O Agente Secreto" no dia 18 de setembro (sexta-feira), às 18h20. A sessão será única e contará com a presença de Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux comentando cena a cena o longa que marcou a história do equipamento cultural e o levou a Hollywood, com quatro indicações ao Oscar e uma coleção de vitórias nas diversas premiações internacionais.

Os ingressos já estão disponíveis através do link: https://ingressosfundarpe.com.br/evento/o_agente_secreto__cinema_sao_luiz_49688

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Cinema , Cinema São Luiz , O Agente Secreto
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