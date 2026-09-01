Festival Internacional de Dança do Recife chega à 29ª edição a partir desta quinta (3)
Entre os dias 3 e 13 de setembro, programação gratuita, realizada pela Prefeitura do Recife, espalhará mais de 30 atividades por toda a cidade
Publicado: 01/09/2026 às 17:58
Grupo 'O Tempo das Lebres' está na programação do evento (Divulgação)
A partir desta quinta (3), até o dia 13 de setembro, entra em cartaz a 29ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife, que se espalha por teatros, mercados, ruas e pátios da cidade mais de 30 atividades, entre performances, sessão de cinema e exposição de graffiti, espetáculos e ativações de dança e música.
O tema deste ano é “Corpo/Escola - Formação que Move” e o evento promoverá a arrecadação solidária de alimentos, renderá homenagens à Escola de Frevo do Recife e ao bailarino Airton Tenório (in memoriam), importantes símbolos da dança pernambucana.
A programação contará ainda com oficinas e com o já consolidado Projeto Primeira Cena, iniciativa que abre os palcos da cidade para artistas e grupos iniciantes, fomentando a circulação de processos artísticos em formação, incentivando a diversidade de estilos e fortalecendo o diálogo entre diferentes gerações de artistas e públicos da dança.
Confira a programação completa do festival:
03/09 (Quinta-feira)
Abertura Festival de Dança e Porto Musical
Paço do Frevo
18h40 - Mostra Reverbo
Palco do Porto Musical - Rua do Observatório
20h30 - Espetáculo Nosso Baile (Criação Henrique Rodovalho/BR)
*Classificação indicativa: Livre
04/09 (Sexta-feira)
Teatro Hermilo Borba Filho
19h - Abertura da exposição Gestos de Sobreposição (Micaela Almeida/PE)
*Classificação indicativa: Livre
19h15 - Espetáculo A Luz do Terreiro (Emerson Dias/PE)
*Classificação indicativa: Livre
19h30 - Espetáculo O Tempo das Lebres (Cia Etc./PE)
*Classificação indicativa: 12 anos
05/09 (Sábado)
Teatro Hermilo Borba Filho
18h - Espetáculo Puff (Hiltinho Fantástico/RJ)
*Classificação indicativa: Livre
*Sessão com audiodescrição
Avenida Rio Branco
19h - CarnaBall do Futuro/PE
*Classificação indicativa: Livre
06/09 (Domingo)
Marco Zero
16h - Performance Coragem Encarnada (Grupo Totem/PE)
*Classificação indicativa: Livre
Teatro Barreto Júnior
19h - Espetáculo Borda (Lia Rodrigues/RJ)
Classificação indicativa: 12 anos
08/09 (Terça-feira)
Centro de Artes e Comunicação (CAC)
16h30 - CineDança
Filmes: Sangria (Domingos Jr) - 12 anos / entre quedas (Samuel Dompierry) - livre /
Pele Terra (Taína Veríssimo e Zé Diniz) - livre
*Sessão com bate-papo com Camila Saraiva
Teatro Barreto Júnior
19h - Projeto Primeira Cena
Espetáculos: Orquestrar (Aria/PE), Entreluz (Grupo Limiar/PE), A(R)MADAS (Grupo Armação/PE) e (A)Crescente (João Campos/PE)
*Classificação indicativa: livre
09/09 (Quarta-feira)
Pátio do Livramento
12h - Intervenção performática Cartografias em Cacos (Isaura Tupiniquim/PB)
Classificação indicativa: Livre
Teatro Santa Isabel
19h - Frevo da Meia-Noite (Escola de Frevo/PE)
*Sessão com audiodescrição
*Classificação indicativa: Livre
Teatro do Parque
20h - Espetáculo Famulus 4.0 (Iron Skulls Co/ESP)
*Classificação indicativa: Livre
10/09 (Quinta-feira)
Teatro Hermilo Borba Filho
19h - Espetáculo Meia-Noite (Orun Santana/PE)
*Classificação indicativa: Livre
Teatro Apolo
20h - Espetáculo J ARA KÀN (Artia/PE)
11/09 (Sexta-feira)
Mercado de Casa Amarela
10h - Espetáculo O Dono da Rua (Alexandre Macedo e Júnior Viegas/PE)
Teatro Luiz Mendonça
14h e 20h - Espetáculo Céu de Pêssego (Quasar Cia de Dança/GO)
*Sessão com mediação cultural (com Diogo Lins) - 14h
*Classificação indicativa: Livre
12/09 (Sábado)
Teatro Hermilo Borba Filho
19h - Espetáculo Catiço (João Petronílio/BA)
*Classificação indicativa: 16 anos
Teatro Apolo
20h - Espetáculo Colibri (Maria Emília/SP)
*Sessão com audiodescrição
*Classificação indicativa: Livre
13/09 (Domingo)
Pátio de São Pedro
16h - Rural de Roger e Convidados
*Classificação indicativa: Livre
Teatro Hermilo Borba Filho
18h - Espetáculo AKAIÁ (Ewe Lima/PB, Iara Campos e Íris Campos/PE)
*Sessão com audiodescrição
* Classificação indicativa: Livre
Teatro Apolo
19h - Espetáculo Carvão (Cia Sansacroma/SP)
*Classificação indicativa: 14 anos
OFICINAS
Dança e Direção com Hiltinho Fantástico e Alice Ripoll(RJ)
Datas: 06 e 08 de setembro
Local: Paço do Frevo
Horário: 10h às 13h
Práticas de Encantamento da Matéria com Elisabete Finger (SP)
Datas: 10, 11 e 12 de setembro
Horário: 10h às 13h
Local: Paço do Frevo
Oficina de Expressividade Barbarize (PE)
Datas: 08 a 11 de setembro
Horário: 09h às 13h
Local: Compaz Dom Hélder
Oficina com Iron Skulls (ESP)
Data: 10 de setembro
Horário: 14h às 17h
Local: Escola de Frevo do Recife