Festival Internacional de Dança do Recife chega à 29ª edição a partir desta quinta (3)

Entre os dias 3 e 13 de setembro, programação gratuita, realizada pela Prefeitura do Recife, espalhará mais de 30 atividades por toda a cidade

Grupo 'O Tempo das Lebres' está na programação do evento (Divulgação)

A partir desta quinta (3), até o dia 13 de setembro, entra em cartaz a 29ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife, que se espalha por teatros, mercados, ruas e pátios da cidade mais de 30 atividades, entre performances, sessão de cinema e exposição de graffiti, espetáculos e ativações de dança e música.

O tema deste ano é “Corpo/Escola - Formação que Move” e o evento promoverá a arrecadação solidária de alimentos, renderá homenagens à Escola de Frevo do Recife e ao bailarino Airton Tenório (in memoriam), importantes símbolos da dança pernambucana.

A programação contará ainda com oficinas e com o já consolidado Projeto Primeira Cena, iniciativa que abre os palcos da cidade para artistas e grupos iniciantes, fomentando a circulação de processos artísticos em formação, incentivando a diversidade de estilos e fortalecendo o diálogo entre diferentes gerações de artistas e públicos da dança.

Confira a programação completa do festival:

03/09 (Quinta-feira)

Abertura Festival de Dança e Porto Musical

Paço do Frevo

18h40 - Mostra Reverbo

Palco do Porto Musical - Rua do Observatório

20h30 - Espetáculo Nosso Baile (Criação Henrique Rodovalho/BR)

*Classificação indicativa: Livre

04/09 (Sexta-feira)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Abertura da exposição Gestos de Sobreposição (Micaela Almeida/PE)

*Classificação indicativa: Livre

19h15 - Espetáculo A Luz do Terreiro (Emerson Dias/PE)

*Classificação indicativa: Livre

19h30 - Espetáculo O Tempo das Lebres (Cia Etc./PE)

*Classificação indicativa: 12 anos

05/09 (Sábado)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Espetáculo Puff (Hiltinho Fantástico/RJ)

*Classificação indicativa: Livre

*Sessão com audiodescrição

Avenida Rio Branco

19h - CarnaBall do Futuro/PE

*Classificação indicativa: Livre

06/09 (Domingo)

Marco Zero

16h - Performance Coragem Encarnada (Grupo Totem/PE)

*Classificação indicativa: Livre

Teatro Barreto Júnior

19h - Espetáculo Borda (Lia Rodrigues/RJ)

Classificação indicativa: 12 anos

08/09 (Terça-feira)

Centro de Artes e Comunicação (CAC)

16h30 - CineDança

Filmes: Sangria (Domingos Jr) - 12 anos / entre quedas (Samuel Dompierry) - livre /

Pele Terra (Taína Veríssimo e Zé Diniz) - livre

*Sessão com bate-papo com Camila Saraiva

Teatro Barreto Júnior

19h - Projeto Primeira Cena

Espetáculos: Orquestrar (Aria/PE), Entreluz (Grupo Limiar/PE), A(R)MADAS (Grupo Armação/PE) e (A)Crescente (João Campos/PE)

*Classificação indicativa: livre

09/09 (Quarta-feira)

Pátio do Livramento

12h - Intervenção performática Cartografias em Cacos (Isaura Tupiniquim/PB)

Classificação indicativa: Livre

Teatro Santa Isabel

19h - Frevo da Meia-Noite (Escola de Frevo/PE)

*Sessão com audiodescrição

*Classificação indicativa: Livre

Teatro do Parque

20h - Espetáculo Famulus 4.0 (Iron Skulls Co/ESP)

*Classificação indicativa: Livre

10/09 (Quinta-feira)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Espetáculo Meia-Noite (Orun Santana/PE)

*Classificação indicativa: Livre

Teatro Apolo

20h - Espetáculo J ARA KÀN (Artia/PE)



11/09 (Sexta-feira)

Mercado de Casa Amarela

10h - Espetáculo O Dono da Rua (Alexandre Macedo e Júnior Viegas/PE)

Teatro Luiz Mendonça

14h e 20h - Espetáculo Céu de Pêssego (Quasar Cia de Dança/GO)

*Sessão com mediação cultural (com Diogo Lins) - 14h

*Classificação indicativa: Livre

12/09 (Sábado)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Espetáculo Catiço (João Petronílio/BA)

*Classificação indicativa: 16 anos

Teatro Apolo

20h - Espetáculo Colibri (Maria Emília/SP)

*Sessão com audiodescrição

*Classificação indicativa: Livre

13/09 (Domingo)

Pátio de São Pedro

16h - Rural de Roger e Convidados

*Classificação indicativa: Livre

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Espetáculo AKAIÁ (Ewe Lima/PB, Iara Campos e Íris Campos/PE)

*Sessão com audiodescrição

* Classificação indicativa: Livre

Teatro Apolo

19h - Espetáculo Carvão (Cia Sansacroma/SP)

*Classificação indicativa: 14 anos

OFICINAS

Dança e Direção com Hiltinho Fantástico e Alice Ripoll(RJ)

Datas: 06 e 08 de setembro

Local: Paço do Frevo

Horário: 10h às 13h

Práticas de Encantamento da Matéria com Elisabete Finger (SP)

Datas: 10, 11 e 12 de setembro

Horário: 10h às 13h

Local: Paço do Frevo

Oficina de Expressividade Barbarize (PE)

Datas: 08 a 11 de setembro

Horário: 09h às 13h

Local: Compaz Dom Hélder

Oficina com Iron Skulls (ESP)

Data: 10 de setembro

Horário: 14h às 17h

Local: Escola de Frevo do Recife