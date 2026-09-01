Capibaribe Festival amplia ações integradas de cultura e sustentabilidade em sua quinta edição

Em sua quinta edição, Capibaribe Festival reúne música e educação ambiental em uma programação gratuita no Recife

Mazuli é uma das atrações do Capibaribe Festival (Foto: Luma Torres/Divulgação)

Shows e ações de preservação ambiental dividem espaço na programação de setembro do Capibaribe Festival. Em sua quinta edição, o evento aposta na cultura como uma das ferramentas para aproximar o público das discussões sobre sustentabilidade e recursos hídricos, com atividades gratuitas no Recife e em outras cidades de Pernambuco.

Entre os destaques estão as apresentações musicais, marcadas para 26 de setembro, a partir das 19h, na Avenida Rio Branco, no Recife. A programação já confirmou o cantor recifense Mazuli e a Orquestra Meninos e Meninas da Alegria, da ONG Giral de Glória do Goitá. A noite também contará com uma feira de economia circular, reforçando a proposta de integrar manifestações artísticas a iniciativas de conscientização ambiental.

A programação de setembro também inclui a Conferência Água+, no dia 10, às 8h, no Cais do Sertão. O encontro terá a participação do jornalista Francisco José, com mais de 40 anos de carreira e experiência na cobertura de temas ambientais, e da engenheira florestal Cristina Lobera, secretária do Centro Ibérico de Restauração Fluvial (Ciref), organização dedicada à recuperação de rios em Portugal e na Espanha.

No dia 19, às 9h, o festival promove ainda um mutirão de limpeza do Rio Capibaribe, com recolhimento de resíduos e ações de conscientização. As atividades também se estendem a Paudalho e Glória do Goitá, que recebem ações de formação ambiental e plantio de mudas.

Capibaribe Festival

Com o tema “Somos Todos Água”, o Capibaribe Festival pretende alcançar 50 mil pessoas nesta edição e gerar mais de 600 empregos diretos e indiretos. Criado em 2022 por Anderson Pierre, o projeto já retirou mais de 2,2 toneladas de resíduos e promoveu o plantio de 2,5 mil mudas nativas em edições anteriores.