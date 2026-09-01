Cinema da Fundação anuncia exibição de longa pernambucano inédito apagado da história por 50 anos

'Luciana, a Comerciária', filme de Mozart Cintra, está guardado desde 1976 e terá duas sessões comerciais no Cinema da Fundação (Derby), no dia 20 de setembro, às 16h e às 18h30

Kátia Brígida em cena do filme 'Luciana, a Comerciária' (Divulgação)

O Cinema da Fundação Joaquim Nabuco anunciou nesta terça-feira (1º) a exibição histórica do longa-metragem "Luciana, a Comerciária", dirigido por Mozart Cintra (1924-1977). A obra, rodada entre o Recife e os municípios de Pedra e Arcoverde, teve apenas três exibições especiais em 1976 e passou anos apagada da historiografia do cinema brasileiro e pernambucano.

Após anos de tentativas do coordenador do Cinema da Fundação, Luiz Joaquim, a obra finalmente foi digitalizada e disponibilizada pela Cinemateca Brasileira (em São Paulo) para duas exibições abertas ao público, marcadas para o dia 20 de setembro, às 16h e às 18h30.

A ficção, que tem cerca de 1h25 de duração, conta a história de uma jovem que deixa sua cidade, o município de Pedra (Agreste de Pernambuco), para tentar a vida na capital. Descrito logo no letreiro inicial como "um filme underground", o projeto enfrentou diversas dificuldades técnicas e não conseguiu seu espaço nas salas da época.

Luiz Joaquim considera "Luciana" um filho tardio do chamado Cinema Marginal, movimento essencial do cinema brasileiro compreendido geralmente entre meados dos anos 1960 e começo dos anos 1970.

"Para mim, essas duas sessões que vamos fazer do filme estão entre as mais importantes dos últimos cinco anos, principalmente porque é uma história que me acompanha desde 2003, quando tomei conhecimento da existência dele", conta o coordenador e curador do Cinema da Fundação. "Nossa expectativa é que a partir dessa estreia, os pesquisadores e estudiosos do cinema possam olhar para 'Luciana' como uma obra fundamental dessa fase já tão historicizada da nossa cinematografia", acrescenta Luiz.