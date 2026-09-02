Memórias do Sertão são tema de 'Marise: Do Sagrado ao Carnaval', que terá sessão no Cine São Luiz

Marise Salvador Rodrigues, de 95 anos, ao lado do seu filho, Lula Terra, que a dirige no curta-documental (Foto: Mário Bretz)

Um olhar afetivo sobre uma mãe com quase um século de vida se transforma, ao longo de cerca de 18 minutos, em um retrato profundo sobre memórias sertanejas. Essa é a base do curta-metragem “Marise: Do Sagrado ao Carnaval”, dirigido pelo ator e cineasta Lula Terra, que ganha uma sessão especial nesta quinta-feira (3), no Cinema São Luiz, às 18h30. Na ocasião, dedicada a curtas pernambucanos, serão exibidos também os filmes “O Carnaval é de Pelé”, de Deniele Leite e Lucas Santos, e “11 de Setembro”, de Paulo Ricardo da Costa.

A Marise do título é a mãe do diretor, uma mulher de 95 anos, moradora de Carnaíba, município do Sertão do Pajeú. A partir de suas lembranças das festividades carnavalescas, das mudanças ocorridas na malha ferroviária e dos principais acontecimentos que moldaram a sua trajetória, o curta constrói imagens tão verdadeiras em sua dimensão documental quanto poéticas em suas composições estéticas. Participações do próprio Lula Terra e de atores interpretando a si mesmos, como Fabiana Pirro, marcam a relação da protagonista com os espaços e as pessoas que a cercam.

“Quero que a gente dê cada vez mais visibilidade ao universo da mulher sertaneja, que vem de uma época sofrida, de quando o Sertão ainda não tinha as barragens e os açudes, almejando que as pessoas passem a ter cada vez mais um olhar respeitoso, poético e acolhedor às pessoas com mais idade, sobretudo às mulheres”, destaca o realizador em entrevista ao Diario. “Busco um retrato doce e respeitoso dessa pessoa tão importante para mim e costuro isso com os comentários políticos e sociais que não têm como ficar de fora”, enfatiza, lembrando que, após a exibição, o público poderá conversar com ele e demais integrantes da equipe sobre o processo criativo do curta, que tem previsão de rodar por festivais no mundo antes de se expandir para novas sessões na capital.

“Marise: Do Sagrado ao Carnaval” chama atenção ainda pelo uso de uma linguagem dinâmica e contemporânea, mesmo com uma personagem central de idade tão avançada, mas com tanta presença de tela e lucidez para reviver a própria história. “Queria propor uma abordagem plástica que dialogasse com a realidade do cinema pernambucano contemporâneo, que tivesse uma dinâmica, que não ficasse cansativo, navegando entre imagens de arquivo e filmagens próprias”, explica Lula Terra, que fez participações marcantes em filmes de Kleber Mendonça Filho, como “O Som ao Redor”, “Aquarius” e “O Agente Secreto”.

