Homem morre eletrocutado em galeria no Recife
Vítima, de 54 anos, foi encontrada próxima a uma caixa d'água no Empresarial Progresso, na Boa Vista
Publicado: 26/08/2026 às 22:03
Viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local (Bombeiros/ Divulgação)
Um homem de 54 anos morreu, na manhã desta quarta-feira (26), após sofrer uma descarga elétrica em uma galeria no Recife. Imagens mostram que ele estava próximo a uma caixa d'água.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, duas viaturas foram deslocadas para a ocorrência, mas, ao chegar ao local, a vítima já havia ido a óbito.
Após uma perícia realizada pela Polícia Científica, amarrações e técnicas de acesso foram empregadas para a remoção do corpo da vítima do local da descarga.
O acidente ocorreu no Empresarial Progresso, localizado na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana.
Durante toda a operação, agentes do 16º Batalhão da Polícia Militar mantiveram a área isolada. A Delegacia da Boa Vista investiga o caso.