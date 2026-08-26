Três frigoríficos são flagrados com ligações elétricas irregulares em Jaboatão

Energia não registrada seria suficiente para abastecer cerca de 800 residências por um mês

Técnicos de eletricidade reconheceram que os medidores de consumo de energia haviam sido adulterados (Neoenergia/Divulgação)

Três frigoríficos foram flagrados com irregularidades que permitiam a subtração de energia elétrica no Grande Recife, nesta quarta-feira (26). O caso ocorreu no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Os nomes das empresas não foram divulgados.

A operação conjunta, que reuniu as polícias Civil e Científica de Pernambuco e a Neoenergia, identificou os estabelecimentos onde se estima que tenham sido subtraídos cerca de 92 mil kWh. De acordo com a concessionária, o volume seria suficiente para abastecer, em média, 800 residências durante um mês.

Durante as inspeções, foram identificadas alterações irregulares nos medidores de energia, fazendo com que parte do consumo de eletricidade não fosse registrada pelos equipamentos.

A prática, conhecida popularmente como “gato” ou “macaco”, pode configurar crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, que equipara a energia elétrica a bem móvel para fins penais. A pena prevista é de reclusão de um a seis anos e multa, podendo chegar a dois a oito anos de reclusão e multa em casos de furto qualificado.

Em nota, a Neoenergia reforçou que as ligações irregulares provocam prejuízos ao sistema elétrico e podem colocar vidas em risco. Entre as possíveis consequências estão choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento para clientes residenciais, comerciais e industriais.

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