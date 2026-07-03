Pernambuco terá primeira rede elétrica subaquática em plano de R$ 9,7 bilhões da Neoenergia

Parte dos recursos da Neoenergia também será alocada para projetos de embutimento da rede elétrica no Recife Antigo e em Boa Viagem

CEO da Neoenergia Brasil, Eduardo Capelastegui (Foto: Thatiany Lucena/DP)

A Neoenergia anunciou nesta sexta-feira (3) o investimento de R$ 9,7 bilhões para ampliar e fortalecer a infraestrutura de rede elétrica de Pernambuco nos próximos anos. Os recursos devem ser aplicados entre 2026 e 2030, em todas as regiões do estado, e representam um aumento de 18% na capacidade energética em Pernambuco.

O plano de investimentos integra a construção de 25 novas subestações, com ampliação de outras 34 unidades já existentes. Entre os destaques, o pacote de obras em cinco anos prevê o embutimento da fiação elétrica das principais ruas do bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a conclusão da rede subterrânea do Recife Antigo e a instalação da primeira rede subaquática em Pernambuco, com a finalidade de o fornecimento em áreas estratégicas do Litoral Sul.

A redistribuição das subestações deve acrescentar 766 MVA de potência ao sistema elétrico do estado. Também serão instalados mais de 9 mil quilômetros de redes de alta e média tensão e 141 novos alimentadores. Segundo o CEO da Neoenergia Brasil, Eduardo Capelastegui, o montante de investimentos busca atender novas demandas dos clientes residenciais e comerciais, visando a qualidade dos serviços diante dos eventos climáticos frequentes no país.

“Há ainda um terceiro bloco de investimentos destinado à automatização da rede, digitalização e inteligência artificial. Queremos ter uma rede mais moderna, que possa ser operada de forma remota com maior facilidade”, disse Capelastegui.

No projeto, R$ 350 milhões serão destinados aos projetos do programa de embutimento da rede elétrica no Recife Antigo, nas áreas do Marco Zero, Cais da Alfândega e Praça do Arsenal. Já R$ 190 milhões serão investidos na modernização da rede elétrica da orla de Boa Viagem, com a implantação de rede subterrânea em áreas da Zona Sul da capital.

O diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, explica o projeto em relação à rede elétrica subterrânea. “Estamos com o projeto em andamento do Recife Antigo, que vai ser desenvolvido nos próximos anos. Ele engloba as áreas do Marco Zero e Praça do Arsenal, mas nós devemos expandir esse projeto para outras regiões como o bairro de Boa Viagem, do Pina até Setúbal”.

Rede subaquática

Do total de 9,7 bilhões em investimentos, R$4,7 bilhões serão destinados à construção de 11 subestações e ampliação de outras 15 na Região Metropolitana do Recife e no Litoral. De acordo com a Neoenergia, a expectativa é de que as obras contribuam para fortalecer atividades como o turismo, serviços, comércio e setor imobiliário na área.

Também serão investidos R$ 7,5 milhões na análise de viabilidade técnica e instalação da primeira rede subaquática para reforçar a rede de energia na região litorânea. Previsto para ser finalizado até 2030, o projeto tem como objetivo melhorar o fornecimento de energia para 3 mil clientes residenciais, turísticos, industriais e logísticos da região. As obras contemplam os trechos Toquinho/Serrambi e Suape–Muro Alto.

Zona da Mata, Agreste e Sertão

Na Zona da Mata Norte, serão construídas as novas subestações de Machados, e Santa Cruz do Capibaribe II, no Agreste. As áreas receberão outras cinco novas unidades e mais seis ampliações. No Agreste, serão R$ 2,3 bilhões em investimentos.

Já no Sertão, serão destinados R$ 2,8 bilhões à projetos para o fortalecimento da fruticultura irrigada, da agricultura, da pecuária, do polo gesseiro e das atividades agroindustriais. Serão construídas sete novas subestações e 13 ampliações de unidades existentes. Entre as principais intervenções estão as subestações de Petrolina IV e Arcoverde III.

Fernando de Noronha

O arquipélago de Fernando de Noronha será contemplado com investimento de R$ 350 milhões para a ampliação da utilização de fontes renováveis, com a conclusão da implantação de sistema de armazenamento de energia em baterias e geração solar. O objetivo é reduzir o consumo de combustíveis fósseis e contribuir para ampliar a sustentabilidade na região.

A Neoenergia Pernambuco também garante investimos de R$ 560 milhões em redes inteligentes, na instalação de equipamentos automatizados. A previsão é de que o sistema reduza o tempo de interrupção do fornecimento e aumente a eficiência do fornecimento de energia no estado.