Amazon Prime Video anuncia investimento bilionário em produções latino-americanas

Primeiras imagens do elenco da série Tremembé. (Divulgação/Prime Video )

A Amazon anunciou, nesta quinta-feira (20), que vai investir dois bilhões de dólares (R$ 10 bilhões) entre 2026 e 2030 em produções latino-americanas para seu serviço de streaming Prime Video.

A empresa apresentou o catálogo de suas próximas estreias em um evento para jornalistas na Cidade do México.

"O que está acontecendo na América Latina neste momento é extraordinário: o talento, as histórias e as audiências", disse Kelly Day, vice-presidente internacional do Prime Video.

"Hoje estamos respondendo a essa energia com um investimento de mais de 2 bilhões de dólares até 2030 em conteúdo original, conteúdo sob licença e esportes", explicou.

O projeto inclui dobrar as produções originais de Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile. Em 2027, vão estrear 25 novos títulos e um número igual em 2028.

Dramas, comédias, reality shows, entre outros formatos, farão parte deste investimento. De novas temporadas para séries como "Menem", "La oficina" e "Tremembé", ao filme "Las Malas", sobre uma comunidade de trabalhadoras sexuais trans na Argentina, ou a produção chilena "Catedrales", que acompanha um homicídio ocorrido há 30 anos.

Destacam-se, ainda, as produções da Colômbia "Apolo", ambientada em um clube de strip-tease masculino, e "Los culpables", sobre um juiz da Suprema Corte do México.

"Quando se confia em narradores latino-americanos com ambição e recursos, o mundo presta atenção", disse Javiera Balmaceda, chefe de produções originais para a América Latina.

O serviço também vai apostar em mais transmissões esportivas ao vivo.