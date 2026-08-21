Almério e Mariene de Castro cruzam referências musicais de Pernambuco e da Bahia em show no Recife

Neste sábado (22) e domingo (23), o Teatro do Parque, no Recife, recebe o show "Acaso Casa", do pernambucano Almério e da baiana Mariene de Castro

Almério e Mariene de Castro no show "Acaso Casa" (Cauê Diniz/Divulgação)

Após a estreia em São Paulo em maio deste ano, o show Acaso Casa, do pernambucano Almério e da baiana Mariene de Castro, finalmente chega às suas terras natais. A primeira parada acontece no Recife amanhã, às 20h, e domingo (23), às 18h, quando a turnê desembarca no Teatro do Parque, antes de seguir para Salvador nos dias seguintes. Os últimos ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e custam R$ 150.

Idealizado há oito anos pelo produtor Zé Maurício Machline, criador do Prêmio da Música Brasileira, o projeto deu origem ao álbum ao vivo homônimo, lançado pela gravadora Biscoito Fino em 2019. O trabalho rendeu aos artistas uma indicação ao Grammy Latino de 2020 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, consolidando a união no cenário nacional.

As duas cidades seriam, em 2020, os palcos de largada da temporada, mas tiveram os shows cancelados, já com os ingressos esgotados, por conta da pandemia.O espetáculo chega agora ao Recife apostando em uma atmosfera intimista, na qual o pernambucano e a baiana cruzam suas trajetórias artísticas. Entre solos e duetos, o repertório passeia por clássicos da MPB e da cultura popular, incluindo obras como Lamento Sertanejo, Pagode Russo, Sinhá e Ponto de Nanã, com direção artística construída a partir da sensibilidade dos próprios intérpretes.

A parceria celebra o encontro de duas vozes de destaque da música brasileira contemporânea. Enquanto Mariene traz na bagagem a projeção internacional e a exaltação das matrizes afro-brasileiras, Almério soma a força da tradição nordestina, após parcerias ao lado de nomes como Maria Bethânia, oferecendo ao público uma celebração focada na sensibilidade e na diversidade musical.