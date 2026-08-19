Pernambuco Meu País leva shows, cinema e espetáculos gratuitos para Buíque

Festival Pernambuco Meu País chega a Buíque, no Agreste do estado, nesta quarta-feira (19) e segue com programação cultural até o domingo (22)

Seu Jorge é uma das atrações do palco principal do festival no sábado (22) (Divulgação)

Depois de percorrer diferentes regiões de Pernambuco, a 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País segue no Agreste pernambucano, com programação em Buíque, entre esta quarta-feira (19) e domingo (23). As atrações contam com atividades de formação, música, cinema, culturas populares, circo, artes cênicas, audiovisual, cultura alimentar, artes visuais, forró e ações de economia criativa.

“O Pernambuco Meu País chega a Buíque reafirmando uma das principais características do festival: construir uma programação que dialogue diretamente com a identidade de cada território. Buíque tem uma riqueza cultural muito particular, que passa pelas tradições populares, pela música, pelo artesanato, pela memória e pela relação com o território do Catimbau. Nossa chegada ao município amplia a circulação da produção pernambucana e cria novos encontros entre artistas, fazedores de cultura e população”, destaca Ana Paula Jardim, secretária de Cultura de Pernambuco.

A pasta do Governo de Pernambuco é responsável pela realização do festival, ao lado da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), em parceria com a Prefeitura de Buíque. A programação também amplia a presença do evento em territórios mais afastados por meio de cortejos e da Caravana Pernambuco Meu País, que leva apresentações artísticas para a Vila do Carneiro e o Vale do Catimbau.

PROGRAMAÇÃO

A programação começa na quarta-feira (19), com as atividades do Forma PE, realizadas na ETE Jornalista Cyl Galindo. Ao longo dos primeiros dias, o núcleo de formação recebe a oficina Light PE Painting: Fotografia Experimental e Pintura Luminosa, com Felipe Ferreira; a contação sensorial Nosso Corpo Lembra, com Viviane Rezende; e, na sexta-feira (21), o Fórum Cadeia Produtiva da Cultura: Da Criação ao Mercado, com Juliana Ferreira, Simone Souza e Vanda Kapinawá.

Na quinta-feira (20), a Trupe Pernambuco Meu País anuncia a chegada do festival às ruas de Buíque. A concentração acontece a partir das 16h, na Avenida Jonas Camelo de Almeida, com saída às 17h em direção à Praça Major França. A ação reúne o Coletivo Artístico Os Gigantes, Boi Chifre de Ouro, Charlene Santos, Guilherme Milleron, Marcos Mercury, Trupe Vivarte e Som na Rural, combinando teatro de rua, dança, circo, música, performance e culturas populares em um grande arrastão cultural.

A partir da sexta-feira (21), Buíque passa a receber a programação dos diversos polos temáticos do festival. Entre os destaques está o País das Brincadeiras, instalado na Praça Major França, que reúne ao longo dos três dias espetáculos de circo, teatro, contação de histórias, magia e atividades para diferentes públicos.

O País do Cinema também integra a programação, com atividades realizadas na ETE Jornalista Cyl Galindo. Na sexta-feira, o público poderá acompanhar a mostra Vídeo Popular em Pernambuco, do Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco, e a mostra Cine Coquivídeo, do Coletivo Coquevídeo. No sábado, a programação reúne produções como Raízes de Fé, Re Te Tei - O Filme, Das Mãos às Mesas Florestanas: O Pão de Zé de Izabel, Obirim Dudu: Cultura e Ancestralidade nos Afoxés em Pernambuco e a mostra Cinebrilha Pernambucos.

A cultura popular ocupa a Praça Major França com o País das Culturas Populares - Som da Rural, que reúne apresentações do Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, Afoxé Filhos de Dandalunda, Renata Cordeiro com O Som dos Ancestrais, Xaxado Raízes do Amanhã, Manacá do Coco Juremado, Maracatu Leãozinho de Itaquitinga, Quadrilha Origem Nordestina, Afoxé Ylê Axé Oxum e Maracatu Raízes do Sertão.

A programação também estabelece uma relação direta com os saberes e tradições alimentares do território. No País da Cultura Alimentar, instalado no Quilombo Sítio Mundo Novo, o público poderá participar de atividades como Raízes e Redes, de Sulamita Santos; Práticas Alimentares Ancestrais no Quilombo Mundo Novo, realizada pela Associação dos Quilombolas e Descendentes de Buíque/PE - Mundo Novo; Confeito de Festa: cultura, fé e tradição, do Coletivo Dona Maria do Confeito; e Doçaria Pernambucana para Crianças, com Eduarda Pessanha.

A programação conta ainda com o País das Conexões Urbanas, o País das Conexões Visuais, o País das Matrizes do Forró, instalado na Feira Livre de Buíque, e o País da Música - Som da Rural.

PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS

Os grandes shows da etapa de Buíque acontecem no Pátio de Eventos São Sebastião, entre sexta-feira (21) e domingo (23). A abertura, na sexta-feira, será marcada pelo Espetáculo Pernambuco Meu País, que homenageia Janete Costa, Mestre Vitalino e Mestre Irineu. A montagem, dirigida artisticamente por Leila Nascimento, reúne cerca de 30 brincantes e parte de elementos como palha, tecido, barro e couro para abordar trabalho manual, identidade e transmissão de saberes entre gerações.

Na sequência, a programação da sexta-feira reúne Assum Preto, Mari & Rayane, Eric Land e Rey Vaqueiro, com DJ Astley nos intervalos. No sábado, o palco recebe Helder Vasconcelos e o Boi Marinho, Petrúcio Amorim, Juarez, Seu Jorge e Vítor Fernandes, com DJ Karla Gnom. Encerrando a passagem do festival por Buíque, no domingo, apresentam-se Afoxé Oyá Alaxé, Léo da Bodega, Tribo de Jah, Maneva e Hungria, com DJ Rimas Inc nos intervalos.

Outro destaque da programação são os Cortejos de Brincantes, que levam manifestações populares para as ruas do município. Na sexta-feira, o cortejo reúne Batalhão 74, Boi Fantástico, Clube Carnavalesco Misto Amantes das Flores, Flor da Vertente e Maracatu Águia Misteriosa. No sábado, participam Bloco de Caboclinhos do Sítio Melancia de João Alfredo, Nação do Maracatu Aurora Africana e Urso Vagalume.

A programação descentralizada também chega a dois territórios de Buíque por meio da Caravana Pernambuco Meu País. No sábado (22), a Vila do Carneiro recebe Mateus e Katilinda, Cavalo Marinho Mestre Batista, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e En’cantos de Coco. No domingo (23), a caravana chega ao Vale do Catimbau, reunindo Mateus e Katilinda, Grupo Cultural Fulni-ô, Trupe Gargalhada, Cinema de Brincar e Nika Macedo.

Durante a realização do festival, o público também contará com a Rede PE, que reúne serviços, formações e orientações de órgãos do Governo de Pernambuco, incluindo ações do Detran/PE, Secretaria da Mulher, Secretaria de Comunicação, Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE) e Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha. Entre as ações previstas estão iniciativas de educação ambiental, coleta seletiva e valorização do trabalho dos agentes ambientais.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS EM BUÍQUE:

Local: Pátio de Eventos São Sebastião - Rua Frei Damião, 2-46 - Centro

Sexta - 21/08

19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 | Assum Preto

22h | Mari & Rayane

23h30 | Eric Land

01h10 | Rey Vaqueiro

DJ Astley nos intervalos

Sábado - 22/08

19h30 | Helder Vasconcelos e o Boi Marinho

20h40 | Petrúcio Amorim

22h10 | Juarez

23h40 | Seu Jorge

01h20 | Vítor Fernandes

DJ Karla Gnom nos intervalos

Domingo - 23/08

18h30 | Afoxé Oyá Alaxé

19h40 | Léo da Bodega

21h10 | Tribo de Jah

22h40 | Maneva

00h20 | Hungria

DJ Rimas Inc nos intervalos

