Comédia insana 'Shibal' e conto recifense 'Graxa e o Zepelim' abrem competição de curtas de Gramado

Exibidos na competição de curtas do 54º Festival de Cinema de Gramado, os filme disputam os Kikitos, troféus que serão entregues nesta sexta (21)

Curta foi rodado no bairro de Jiquiá, no Recife, está na competição de curtas brasileiros do 54º Festival de Cinema de Gramado (Divulgação)

A competição de curtas-metragens do 54º Festival de Cinema de Gramado teve dois grandes destaques logo em seu primeiro dia. São 12 filmes que disputam a premiação e entre eles estão "Shibal", dirigido por João Rubio Rubinato, e "Graxa e o Zepelim", de Camilo Soares.

Produzido por Enzo Celulari e protagonizado por Tavinho Teixeira, célebre por papéis estranhos e inusitados, o primeiro curta mostra um gravurista em uma espiral de situações insanas que se atropelam. Filmado em 16mm e esteticamente livre, o projeto se passa no bairro do Bom Retiro em São Paulo e explora a influência da cultura coreana na região. A cena em que o significado do título "Shibal" é revelado está entre os momentos mais especiais do festival até aqui.

Já em "Graxa e o Zepelim", o diretor Camilo Soares mescla diferentes formatos, atravessado momentos do cinema desde o início até o futurismo, para contar a história do músico Graxa, que conversa com os moradores de Recife sobre temas dentro da ideia de progresso. Os realizadores, no palco, convidaram o público presente a mergulhar nas loucuras da experiência, que manipula distintos gêneros.

A cerimônia de premiação dos curtas brasileiros ocorre nesta sexta-feira (21), logo após a exibição do longa "Nosso Segredo".