Artista visual Lu Ferreira leva pinturas inspiradas no frevo ao Museu Regional de Olinda

Exposição "Tropeço do Passista" ocupa a Sala Laura Nigro, do Museu Regional de Olinda, com entrada gratuita

Ausente na abertura, Lu Ferreira acompanha de longe mais uma exposição nos Estados Unidos (Foto: Marina Torres/Divulgação)

O artista pernambucano Lu Ferreira apresenta a exposição “Tropeço do Passista” a partir desta quinta-feira (14), na Sala Laura Nigro, do Museu Regional de Olinda. Com curadoria de Elizabeth Bandeira e apoio da Galeria Marco Zero, a mostra reúne pinturas que exploram movimento, improviso e erro. A abertura acontece às 19h, com entrada gratuita e DJ sets de Acasse e BRENDB.

Natural da Muribeca e morador do Sítio Histórico de Olinda, Lu Ferreira teve como uma das referências para a série a cena de um passista de frevo que conseguiu recuperar o equilíbrio após uma queda sem interromper a dança. A experiência despertou o interesse do artista pela relação entre movimento e erro.

Além de telas e papéis Fabriano, Lu utiliza lonas, fibras naturais, escovas dentárias e de aço e outras ferramentas. As pinturas combinam óleo, carvão, lápis, tinta acrílica e giz pastel.

A exposição ainda estabelece uma relação com a atmosfera cultural de Olinda e com referências musicais que fazem parte da pesquisa do artista, como frevo, jazz e dub.

Ações educativas:

Ao longo do período da exposição, serão realizadas ações educativas e mediações culturais conduzidas por Marcone Malaquias. Esses encontros serão realizados nos dias 14, 20, 21, 29 e 30 de agosto e 3, 4, 10 e 11 de setembro.

Também é possível agendar ações especiais com grupos escolares e de outras naturezas, como ONGs, instituições, aparelhos culturais, entre outros.

Serviço:

Exposição Tropeço do Passista, de Lu Ferreira

Local: Sala Laura Nigro – Museu Regional de Olinda (Rua do Amparo, 128, Amparo, Olinda)

Abertura: 14 de agosto de 2026 (sexta-feira), das 19h às 22h

Visitação: terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 16h

Entrada gratuita