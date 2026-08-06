Livro de memórias de Chico Science escrito pela sua irmã está com pré-venda aberta
O livro "Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias", escrito por Maria Goretti França, será oficialmente lançado pela Cepe Editora em 29 de agosto
Publicado: 06/08/2026 às 14:59
Chico Science com Nação Zumbi durante o Festival Abril Pro Rock de 1995 (Foto: Geyson Magno/Acervo DP)
A Cepe Editora abriu, no seu site, a pré-venda do livro "Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias". Reunindo o acervo pessoal do criador do movimento Manguebeat, entre cadernos, letras, fotos, cartas e anotações inéditas, o livro foi escrito por Maria Goretti França, irmã do artista.
Na compra antecipada, os fãs terão direito a um brinde exclusivo: um caderno de anotações com escritos e imagens do cantor e compositor que revolucionou a cena cultural do Brasil ao estabelecer uma nova estética musical que mescla ritmos tradicionais nordestinos ao rock, ao hip-hop, à música eletrônica, entre outros estilos.
O livro é um dos principais lançamentos da Cepe em 2026 e materializa um sonho antigo de Maria Goretti França, que vem organizando todo o acervo deixado pelo irmão desde a sua morte, em fevereiro de 1997. Construído a partir de memórias pessoais e afetivas, a obra percorre toda a trajetória de vida do artista, entre infância, família, amigos, conexões, Manguebeat, criação artística e legado deixado pelo múltiplo e visionário Chico Science.
O lançamento do livro acontecerá no dia 29 de agosto, no Cais do Sertão, reunindo nomes referenciais do movimento Manguebeat, show e exposição.
Serviço:
Pré-venda do livro Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias, de Maria Goretti França
Quando: 1º a 23 de agosto
Onde: Livraria virtual da Cepe (https://livraria.cepe.com.br/)
Preço do livro: R$ 120,00 (envio pelos Correios)
Brinde: Caderno de anotações, com escritos e fotos do artista.
*Com informações da assessoria